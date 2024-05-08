Барнаульцам предложили звонить в колокола в честь Пасхи
Сделать это можно в Покровском соборе
08 мая 2024, 13:14, ИА Амител
В Барнауле на этой неделе в честь Пасхи все желающие могут попробовать себя в роли звонаря. Сделать это можно в Покровском соборе с 11:00 до 14:00.
"Суббота – последний день": так что у барнаульцев еще есть возможность позвонить в колокола.
Напомним, в Русской православной церкви издавна существует традиция на Пасху, на Светлой седмице звонить в колокола всем желающим. Звоны прекращаются субботним вечером – именно в это время закрываются Царские врата, открытые всю Светлую седмицу, и колокольные звоны мирянами заканчиваются.
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13:42:34 08-05-2024
- "Напомним, в Русской православной церкви издавна существует традиция на Пасху, на Светлой седмице звонить в колокола всем желающим." Это поповская придумка, но не Бога. Я, грешить пред Богом не буду, чтобы не навлечь на себя беду.
17:58:43 08-05-2024
А можно без лишнего шума обойтись?
20:14:24 08-05-2024
Почему атеисты и агносты должны слушать их звоны?
20:53:56 08-05-2024
―Когда плоть восстает и требует своего. Эти импульсы трудно подавлять в себе. Бренность своего требует. Ей невозможно противиться. Ты вспомни, тебе должны быть знакомы такие мгновения.
―Знакомы, конечно.
―Ага. И что ты делаешь?
―Да просто в сарае колю дрова.
―А...
―А ты что?
―Звоню в колокола.
―И часто звонишь?