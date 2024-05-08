Барнаульцам предложили звонить в колокола в честь Пасхи

Сделать это можно в Покровском соборе

08 мая 2024, 13:14, ИА Амител

В Барнауле на этой неделе в честь Пасхи все желающие могут попробовать себя в роли звонаря. Сделать это можно в Покровском соборе с 11:00 до 14:00.

"Суббота – последний день": так что у барнаульцев еще есть возможность позвонить в колокола.

Напомним, в Русской православной церкви издавна существует традиция на Пасху, на Светлой седмице звонить в колокола всем желающим. Звоны прекращаются субботним вечером – именно в это время закрываются Царские врата, открытые всю Светлую седмицу, и колокольные звоны мирянами заканчиваются.