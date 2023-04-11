Барнаульцам предоставят транспорт на Пасху и в Родительский день. Маршруты и время
Работу общественного транспорта будут держать на особом контроле
11 апреля 2023, 12:45, ИА Амител
В Барнауле обсудили работу общественного транспорта во время православных праздников – Пасхи Христовой (16 апреля) и Дня поминовения усопших (25 апреля), сообщает мэрия.
16 апреля – на Пасху – с 01:20 ночи будет работать электротранспорт, чтобы горожане могли уехать после окончания богослужения в храмах.
Будут работать два трамвая:
- первый трамвай отъезжает от Покровского кафедрального собора в 01:20 и далее следует по маршруту: улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы (01:26) – улица Анатолия – Покровский Собор (01:34) – улица Челюскинцев – улица А. Петрова - Александро-Невский собор (02:02) – улица А. Петрова – станция Докучаево – улица Попова – улица Власихинская - ул. Малахова, далее на заход в депо (ул. Гридасова);
- второй трамвай отъезжает от Александро-Невского собора в 01:20 и следует по маршруту: Александро-Невский Собор (01:20) – улица А. Петрова – улица Северо-Западная – Дом быта – улица Северо-Западная, далее на заход в депо (проспект Коммунаров).
25 апреля – в Родительский день – бесплатного подвоза к кладбищам не планируется, однако горожанам предоставят общественный транспорт.
Будут работать несколько автобусных маршрутов:
- Михайловское кладбище – маршрут № 117э, также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него: № 113, 113к, 114, 124, 124к, 150, 151;
- Гоньбинское кладбище – маршруты № 25, 32;
- Власихинское кладбище – маршруты № 75, 23;
- Черницкое кладбище – маршруты № 108, 104ю.
В мэрии подчеркнули, что работу общественного транспорта будут держать на особом контроле, чтобы обеспечить достаточное количество автобусов на маршрутах и соблюдение графика движения.
13:36:50 11-04-2023
25 апреля – в Родительский день – бесплатного подвоза к кладбищам не планируется, печально!!!!!!!!!!!!!!! Раньше было, всё хуже и хуже......
13:57:20 11-04-2023
Баварин мог найти деньги на бесплатные автобусы, а сейчас не могут!