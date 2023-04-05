Рассказываем, какие есть традиции на Воскресение Христово и что нельзя делать в этот день

05 апреля 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пасха – один из самых главных праздников и в православии, и во всём христианстве. У верующих этот день посвящён знаковому библейскому событию – чудесному воскресению Иисуса Христа. Считается, что торжество знаменует собой неизбежную победу добра над злом.

В России праздник также ассоциируется с традиционными пасхальными вкусностями – куличами и разноцветными яйцами.

О том, какого числа Пасха в 2023 году, как её принято отмечать и откуда пошла традиция красить яйца, – в материале amic.ru.

1 Когда Пасха в 2023 году? В этом году светлый праздник Пасхи выпадает на 16 апреля. Это переходящее торжество, поэтому его дата меняется год от года. Кроме того, другие важные православные даты и события (Великий пост, Троица, Вознесение и Вербное воскресенье) тоже меняют свою дату, подстраиваясь под Пасху. Кстати, католики отметят Воскресение Господне неделей раньше – 9 апреля. Дело в том, что православная и католическая Церкви живут по разным календарям, поэтому даты торжеств отличаются. Разница между двумя Пасхами может составлять до полутора месяцев.

2 Как появился светлый праздник Пасхи и чему он посвящён? Пасха посвящена одному из главных событий в христианстве – чудесному воскресению Иисуса Христа. Хотя изначально это был совсем другой праздник, который отмечали евреи. Название тоже было немного другим – Песах, что означает "избавление" в переводе с иврита. В этот день еврейский народ отмечал своё избавление от рабства и уход из Египта. Согласно преданию, Иисус Христос отмечал Песах со своими учениками ровно за день до собственной смерти. Иуда предал своего учителя, и Христа арестовали сразу после Тайной Вечери. В пятницу Сын Божий был распят на кресте и умер около трёх часов дня. В тот же день его и погребли. Но через два дня Иисус чудесным образом воскрес. Неделя, когда происходили эти знаменательные события, в христианстве называется Страстной. То, что воскресение Христа совпало с Песахом, – чистая случайность. Но благодаря этому совпадению праздник превратился в Пасху и обрёл совершенно иной смысл. Теперь это торжество посвящено переходу "от земли к небу", от смерти к вечной жизни. Для верующих Пасха и воскресение Христово – символы неизменной победы добра над злом.

3 Как принято готовиться к празднованию Пасхи? В православии Пасхе предшествует Великий пост, который отличается особой строгостью. На протяжении 48 дней верующие отказываются от привычных удовольствий. Они жёстко ограничивают себя в еде и воздерживаются от многих развлечений. Предполагается, что такой аскетичный уклад жизни помогает очистить от пагубных страстей не только тело, но и душу. Великий пост у Церкви – главный этап подготовки к Пасхе. Заключительная неделя поста – Страстная седмица – посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. В эти дни верующие вспоминают главные события – предательство Иуды, страшные мучения Христа, смерть на кресте и, наконец, чудесное воскрешение. Церковь рекомендует в последнюю неделю найти время для похода в храм, исповедаться и причаститься. День, когда Сына Божьего схватили, называют Чистым четвергом. Одна из его главных традиций в России – генеральная уборка, которую обязательно нужно провести дома. Оставшиеся дни Страстной недели – время, когда можно готовиться непосредственно к Пасхе. В этот период верующие начинают красить яйца, печь куличи и заниматься прочими предпраздничными делами.

4 Кстати, а зачем на Пасху нужно красить яйца? Эта традиция посвящена одному из произведений раннехристианской культуры. В библейский канон оно не вошло, но всё равно хорошо известно всем верующим. Это история Марии Магдалены, которой удалось обратить в христианство сурового римского императора Тиберия. Она пришла к правителю и сказала, что своими глазами видела чудесное воскрешение Иисуса Христа. В подарок она принесла куриное яйцо. Но император лишь рассмеялся в лицо девушке. Он указал пальцем на яйцо и язвительно произнес: – Скорее это яйцо станет красным, нежели мёртвые оживут! Согласно преданию, Магдалена не дрогнула. Она протянула подарок Тиберию и ответила: – Христос воскрес! Я сама видела Его живым! Не переставая насмехаться, Тиберий принял подношение. Но когда он разжал ладонь, его лицо изменилось: яйцо было красным. Оторопев, мужчина воскликнул: – Воистину Он воскрес! Отсюда и родилась традиция красить яйца на Пасху. В христианстве этот пасхальный атрибут считается символом жизни. А красный цвет, который считается "каноничным", символизирует всепоглощающую любовь. Кстати, история Марии Магдалены подарила нам ещё одну традицию. На Пасху принято встречать всех людей со словами "Христос Воскрес!". А те, в свою очередь, отвечают "Воистину воскрес!"