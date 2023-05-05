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Барнаульцам пригрозили заварить погреба, если за ними не будут ухаживать

Владельцы отмечают, что раньше территорию убирали дворники, но сейчас они этого не делают

05 мая 2023, 08:56, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители барнаульских многоэтажек, во дворах которых есть погреба, получили предупреждения. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

В объявлениях сказано о том, что те погреба, за которыми владельцы не будут ухаживать, могут заварить.

При этом автор сообщения отметил, что раньше за этой территорией ухаживали дворники, но сейчас они перестали это делать.

Барнаулец задался вопросом, насколько законны подобные радикальные действия.

В комментариях отметили, что замечали аналогичные объявления по разным адресам.

Барнаул

Комментарии 24

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Гость

09:08:21 05-05-2023

разумно и правильно

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Гость

09:08:25 05-05-2023

Не останавливайтесь! Заваривайте автомобили, с неустановленными хозяевами,квартиры..

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Гость

09:32:54 05-05-2023

Гость (09:08:25 05-05-2023) Не останавливайтесь! Заваривайте автомобили, с неустановленн... Штрафстоянка. Не фиг таким корытам во дворе делать.

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Гость

09:32:24 05-05-2023

Давно пора.

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Гость

09:34:54 05-05-2023

Надо искоренять эту дикость- земляные погреба в городе! Что это за безобразие- какие-то люди, не имея на это никаких полномочий, захватили общественное пространство. После окончания эксплуатации погреба тупо бросают, они проваливаются, в образовавшиеся ямы начинают валить мусор, да что далеко ходить- рядом с Ленинской администрацией, вокруг дома 50 на Островского огромные массивы этих погребов, ставших уже клубом по интересам для местной алкашни- деревещина и алкашня там жарят шашлыки, пьют пиво... Погребов в городе быть не должно!

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Гость

12:48:16 05-05-2023

Гость (09:34:54 05-05-2023) Надо искоренять эту дикость- земляные погреба в городе! Что... завидуешь или много воруешь?

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Гость

13:08:16 05-05-2023

Гость (09:34:54 05-05-2023) Надо искоренять эту дикость- земляные погреба в городе! Что... Зависть человеческая не имеет границ. Если бы ты не бухал, а взялся за лопату и у тебя бы был погреб. А то ты только завидуешь людям, которые о себе сами позаботились и тошно тебе что сам не на что не способен а у людей есть погреб!

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Гость

14:00:55 05-05-2023

У меня есть капитальный кирпичный гараж с огромным бетонным погребом :) так что иди, сними напряжение правой рукой- не на того лапы ставишь!

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Гость

09:45:37 05-05-2023

Все земляные погреба установлены без разрешения на установку, никаких документов, разрешающих их существование у хозяев нет. Потому сносить все и закапывать без вариантов.

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Гость

10:31:02 05-05-2023

Вот кто захватил придомовую территорию, так это машины, ещё и ограждают эти места, как будто оно выкуплено, натянут трос, преграждая людям проход, погребов мало и они не кому не мешают, а машин туча, вот они мешают прохожим.

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Гость

11:23:02 05-05-2023

Гость (10:31:02 05-05-2023) Вот кто захватил придомовую территорию, так это машины, ещё ... Машины да, это отдельная проблема, но проблему погребов это никак не уменьшает. Погреба мешают, занимают территорию, на которой можно сделать детскую площадку или ту же парковку например чтобы машины не мешали проходу.

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Гость

13:09:09 05-05-2023

Гость (11:23:02 05-05-2023) Машины да, это отдельная проблема, но проблему погребов это ... А дома тебе не мешают. Может и дома убрать, чтоб тебе сделать парковку?

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Совсем обнаглели!

11:36:07 05-05-2023

Под предлогом погребов управляшки не хотят убирать придомовую территорию.

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гость

11:40:30 05-05-2023

Ну а что? Посмотрите, на пр.Ленина управляшки убирают только двор с одной стороны дома. А на проспекте тротуары чистят владельцы магазинов и организаций, городские службы. Хотя УК взимает плату со всех за услуги дворника, а на самом деле их совсем не оказывают собственникам недвижимости со входом с проспекта.

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Гость

11:47:03 05-05-2023

не хотят убирать придомовую территорию- ---- не будет погребов,закатают в парковку - норм

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Гость

12:30:04 05-05-2023

Пусть уж ухоженная парковка, чем вот это вот безобразие, не город, а кладбище овощей какое-то!

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Гость

13:33:04 05-05-2023

Гость (12:30:04 05-05-2023) Пусть уж ухоженная парковка, чем вот это вот безобразие, не ... Во дворах в нормальных городах машин быть не должно. Надо больше развивать штрафстоянки и машины эвакуации закупать. В Казани, например доход со штраф-стоянок составляет весомый доход бюджета. Стоит оставить на 15 мин машину у магазина или возле дома - все, езжай на ул. Аделя Кутуя 167б

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Гость

14:29:23 05-05-2023

Гость (13:33:04 05-05-2023) Во дворах в нормальных городах машин быть не должно. Надо бо... а если в кино приехал?

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Гость

14:36:29 05-05-2023

Гость (14:29:23 05-05-2023) а если в кино приехал? ... Тогда сразу на ул. Аделя Кутуя 167б паркуйтесь)))))))))))

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Гость

14:19:43 05-05-2023

Часто хозяева погреба уже умерли, наследники продали квартиру и про погреб или забыли, или он им не нужен. А потом приходится засыпать за счёт жильцов. Нужно удалять погреба и делать на их месте стоянки уже сейчас.

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Алексей

14:52:09 05-05-2023

У меня под окнами, (центр города), из нескольких десятков этих погребов, пользуется один. Несколько провалились, зияли ямы, поросшие травой. Готовая волчья яма. 90-е прошли, можно и засыпать. Особенно те, которые вырыли прямо на тропинках к дому.

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Вася

15:04:11 05-05-2023

А что мешает сейчас использовать землю над погребами под автопарковки? Заезжай, и сразу получится подземная парковка! Машина сваливается в яму, её невидно и она уже ни кому не мешает. А то предыдущие писатели, наверное, сейчас мучаются, устраивая на ночлег свои авто у себя на балконах, не зная как же решить свою парковочную проблему?

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Гость

19:17:08 05-05-2023

Гость (14:29:23 05-05-2023) а если в кино приехал? ... На парковке будьте добры специально выделенной оставить свое ведро.

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закон един

20:17:32 05-05-2023

Что должно располагаться на конкретной придомовой территории: детские площадки, погреба, парковки, собачьи уголки – вопрос собственников жилья, а никак не управляшек. Тем более не касается жителей других домов. А убирать управляющие компании должны ВСЮ территорию, это входит в перечень обязательных услуг, деньги за данную опцию они берут со всех. А если деньги берут, а услугу не оказывают – значит, мошенники. Судить их.

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