Барнаульцам пригрозили заварить погреба, если за ними не будут ухаживать

Владельцы отмечают, что раньше территорию убирали дворники, но сейчас они этого не делают

05 мая 2023, 08:56, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители барнаульских многоэтажек, во дворах которых есть погреба, получили предупреждения. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

В объявлениях сказано о том, что те погреба, за которыми владельцы не будут ухаживать, могут заварить.

При этом автор сообщения отметил, что раньше за этой территорией ухаживали дворники, но сейчас они перестали это делать.

Барнаулец задался вопросом, насколько законны подобные радикальные действия.

В комментариях отметили, что замечали аналогичные объявления по разным адресам.