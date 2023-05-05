"Портал в ад" открылся в центре Барнаула

Горожан предупредили о том, что стоит смотреть под ноги

05 мая 2023, 07:53, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на центральной улице открылся "портал в ад". Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

Так автор сообщения назвал глубокую яму, которая образовалась на тротуаре. Провал произошёл на проспекте Ленина в районе дома № 108.

Барнаулец отметил, что яма появилась в месте, где часто ходят пешеходы. Кроме того, она никак не огорожена или не перекрыта сигнальной лентой.

Пользователь отметил, что нужно быть осторожным, проходя данный участок.