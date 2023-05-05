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"Портал в ад" открылся в центре Барнаула

Горожан предупредили о том, что стоит смотреть под ноги

05 мая 2023, 07:53, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на центральной улице открылся "портал в ад". Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

Так автор сообщения назвал глубокую яму, которая образовалась на тротуаре. Провал произошёл на проспекте Ленина в районе дома № 108.

Барнаулец отметил, что яма появилась в месте, где часто ходят пешеходы. Кроме того, она никак не огорожена или не перекрыта сигнальной лентой.

Пользователь отметил, что нужно быть осторожным, проходя данный участок.

Барнаул

Комментарии 7

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Гость

08:16:37 05-05-2023

Портал в ад когда застроят наш центр города высотками! Ад уже наступает на город.

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Гость

08:24:16 05-05-2023

Гость (08:16:37 05-05-2023) Портал в ад когда застроят наш центр города высотками! Ад уж... Ад наступит, когда лопнет этот строительный пузырь, когда строят чтобы строить. Как в Китае- построены целые пустые города, на банковские кредиты, украдены кучи денег... Скоро и мы приедем рылом в пень, но у нас, к сожалению, никого не расстреляют, а, напротив, дадут звания почётного гражданина Барнаула.

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Гость

09:10:01 05-05-2023

На Ленина 110 такой же провал был. Машина провалилась.

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ЛЕНА

10:21:32 05-05-2023

Привет бизнес-идея! Портал в ад! -название нового ночного клуба)))

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Гость

11:13:49 05-05-2023

не понятно кто был в АДу ? как вы оттуда вернулись и рассказываете что этот провал - Ад?

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Гость

12:40:15 05-05-2023

Гость (08:24:16 05-05-2023) Ад наступит, когда лопнет этот строительный пузырь, когда ст... Да очень странно, население убывает, хотя жилья настроили в 10 раз больше... Где-то нестыковка, или все же сейчас людей больше чем официально, или раньше их было намного меньше... Иначе не понятно где они жили... Сейчас вроде сильно пустых домов не так много

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Гость

14:03:17 05-05-2023

Кто должен проверять этот участок? Опять никто не виноват?

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