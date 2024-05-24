Барнаульцам рассказали, для чего помечают деревья в сквере на площади Сахарова
Речи о массовой вырубке в сквере на проспекте Социалистическом, как утверждают в городской администрации, не идет
24 мая 2024, 15:05, ИА Амител
Жители Барнаула беспокоятся, что власти столицы Алтайского края собираются снести деревья в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. В социальных сетях распространяются фотографии, на которых видно, что некоторые деревья в этом сквере помечены краской.
В администрации Барнаула успокаивают: деревья сносить не будут. А также объясняют, кто и зачем их покрасил.
Что происходит в Барнауле и кто красит деревья?
В Барнауле специалисты проводят мониторинг зеленых насаждений – деревьев и кустарников. Такое обследование помогает определить их состояние и выявить аварийные и больные деревья.
"Это необходимо, в первую очередь, для обеспечения безопасности горожан", – сообщили в комитете по благоустройству Барнаула.Мониторинг проводят специализированные подрядные организации в рамках муниципальных контрактов с администрациями районов города. Эта работа будет вестись до декабря 2024 года.
Мониторинг деревьев в сквере "Семья", который находится на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического в Барнауле, проводила подрядная организация ООО "Спецсервис".
Помеченные деревья будут сносить?
Пока – нет. Как сообщили в администрации Барнаула, никаких разрешений на снос помеченных деревьев комитетом по благоустройству не выдавалось. Согласно техническому заданию, деревья помечаются для проведения инструментального обследования.
В ООО "Спецсервис" также подчеркнули, что нанесенные метки не означают, что дерево собираются снести.
"Некоторые из этих деревьев подлежат обрезке или частичному кронированию", – сообщил подрядчик.Представители застройщиков, которые планируют начать строительство в центре города, также работы по сносу деревьев в этом сквере не проводили. За разрешениями на снос деревьев компании в комитет по благоустройству не обращались.
Между тем в 2024 году на территории города Барнаула в рамках различных программ и национальных проектов планируется высадить более двух тысяч деревьев и кустарников.
Так, по улицам 65 лет Победы, Сергея Семенова и 280-летия Барнаула намерены высадить порядка шестисот деревьев, при благоустройстве парков по национальному проекту "Жилье и городская среда" – еще двести. И около 1500 деревьев и кустарников в Барнауле высадит МБУ "Благоустройство и озеленение". Основные работы по посадке зеленых насаждений запланированы на осень.
15:07:59 24-05-2024
Для ЛЛ - О обрезать Х спилить все.
17:32:09 24-05-2024
До коли это варварство будет продолжаться в Барнауле?!!
Благоустройство и озеленение Перемеинуйтесь уже в " вырубление"!
Не весь город еще поспилили?
Еще лет двадцать назад был красивый и очееень зеленый город. А теперь что?
Транспорт прибавилось, а зеленые " легкие" города планомерно уничтожают. С каждым годом все больше и больше. И на улицах и во дворах.((
17:48:06 24-05-2024
Молодежная не пересекается с пр.Социалистическим.
22:12:14 24-05-2024
Гость (17:48:06 24-05-2024) Молодежная не пересекается с пр.Социалистическим.... Вы из Рубцовки?
23:10:24 24-05-2024
Гость (17:48:06 24-05-2024) Молодежная не пересекается с пр.Социалистическим.... а какой тогда перекресток у театра драмы?
21:54:49 24-05-2024
это лето обещает быть чрезвычайно жарким . НО наши власти с упорством маньяка продолжают пилить деревья ! Оставляя город без зелёных насаждений в пекло . Вы сначала посадите рядом с больным деревом молодое , дождитесь когда оно приживётся и начнёт расти и матереть и только потом пилите больное . Во всём мире к старым деревьям относятся уважительно и только у нас " под корень ", а люди вынуждены ходить по раскалённой сковородке .
16:57:28 25-05-2024
Гость (21:54:49 24-05-2024) это лето обещает быть чрезвычайно жарким . НО наши власти с...
Кто вам такое сказал? Лето будет довольно прохладным.
17:15:47 08-06-2024
А в чем выгода пилить деревья?