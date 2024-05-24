Барнаульцам рассказали, для чего помечают деревья в сквере на площади Сахарова

Речи о массовой вырубке в сквере на проспекте Социалистическом, как утверждают в городской администрации, не идет

24 мая 2024, 15:05, ИА Амител

Помеченные деревья / Фото: Barnaul22

Жители Барнаула беспокоятся, что власти столицы Алтайского края собираются снести деревья в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. В социальных сетях распространяются фотографии, на которых видно, что некоторые деревья в этом сквере помечены краской.

В администрации Барнаула успокаивают: деревья сносить не будут. А также объясняют, кто и зачем их покрасил.

Что происходит в Барнауле и кто красит деревья?

В Барнауле специалисты проводят мониторинг зеленых насаждений – деревьев и кустарников. Такое обследование помогает определить их состояние и выявить аварийные и больные деревья.

"Это необходимо, в первую очередь, для обеспечения безопасности горожан", – сообщили в комитете по благоустройству Барнаула.Мониторинг проводят специализированные подрядные организации в рамках муниципальных контрактов с администрациями районов города. Эта работа будет вестись до декабря 2024 года.

Мониторинг деревьев в сквере "Семья", который находится на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического в Барнауле, проводила подрядная организация ООО "Спецсервис".

Помеченные деревья будут сносить?

Пока – нет. Как сообщили в администрации Барнаула, никаких разрешений на снос помеченных деревьев комитетом по благоустройству не выдавалось. Согласно техническому заданию, деревья помечаются для проведения инструментального обследования.

В ООО "Спецсервис" также подчеркнули, что нанесенные метки не означают, что дерево собираются снести.

"Некоторые из этих деревьев подлежат обрезке или частичному кронированию", – сообщил подрядчик.Представители застройщиков, которые планируют начать строительство в центре города, также работы по сносу деревьев в этом сквере не проводили. За разрешениями на снос деревьев компании в комитет по благоустройству не обращались.

Между тем в 2024 году на территории города Барнаула в рамках различных программ и национальных проектов планируется высадить более двух тысяч деревьев и кустарников.

Так, по улицам 65 лет Победы, Сергея Семенова и 280-летия Барнаула намерены высадить порядка шестисот деревьев, при благоустройстве парков по национальному проекту "Жилье и городская среда" – еще двести. И около 1500 деревьев и кустарников в Барнауле высадит МБУ "Благоустройство и озеленение". Основные работы по посадке зеленых насаждений запланированы на осень.