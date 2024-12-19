Барнаульцам рассказали, где можно запускать фейерверки на Новый год

Для таких забав в краевой столице и пригороде предусмотрено 12 локаций

19 декабря 2024, 14:41, ИА Амител

Новогодний салют в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульцы смогут сами запускать новогодние салюты, но не везде и с некоторыми ограничениями, сообщили в мэрии.

Там отметили, что в городе определено 12 мест, где можно использовать пиротехнические изделия I-III класса. Это:

площадь Сахарова;

сквер имени Германа Титова;

площадь Мира;

сквер на пересечении Сергея Ускова и Взлетной;

сквер у дома № 63 по Красноармейскому;

село Лебяжье, зона отдыха с южной стороны здания по улице Центральной, 65а;

поселок Мохнатушка, улица Клубная, 40;

поселок Центральный, улица Мира, 13;

поселок Черницк, улица Новостройка, 2а;

поселок Ягодное, улица Центральная, 63;

рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 21;

микрорайон Затон, улица Водников, 12м.

Также добавили, что все пиротехнические изделия, кроме I класса (хлопушки, бенгальские огни и т.д.), можно запускать только на открытых площадках с соблюдением определенных условий. Профессиональную пиротехнику могут использовать только лица с соответствующим разрешением и квалификацией.

Необходимо учитывать нормы закона о тишине в Алтайском крае, запрещающие превышение допустимого уровня шума с 22:00 до 09:00 в выходные и праздники, за исключением новогодней ночи. Запуск пиротехники, кроме I класса, на балконах и крышах запрещен. Перед запуском фейерверка следует выбрать безопасное место, соответствующее следующим требованиям:

открытая местность без препятствий (деревья, линии электропередачи);

зрители находятся на расстоянии 30-50 метров;

рядом нет аэропортов, памятников архитектуры, общественных мест, жилых домов, культурных заведений и кладбищ;

необходимо избегать запуска в закрытых помещениях и местах с массовым пребыванием людей.

Запуск салютов возможен при различных погодных условиях, но запрещен при сильном ветре или дожде. В случае намокания фитиля вероятность запуска снижается, а некоторые изделия могут представлять опасность для зрителей.

Изображения: barnaul.org

Отметим, что власти города салюты 31 декабря запускать не будут.