Барнаульцам рассказали, где можно запускать фейерверки на Новый год
Для таких забав в краевой столице и пригороде предусмотрено 12 локаций
19 декабря 2024, 14:41, ИА Амител
Барнаульцы смогут сами запускать новогодние салюты, но не везде и с некоторыми ограничениями, сообщили в мэрии.
Там отметили, что в городе определено 12 мест, где можно использовать пиротехнические изделия I-III класса. Это:
- площадь Сахарова;
- сквер имени Германа Титова;
- площадь Мира;
- сквер на пересечении Сергея Ускова и Взлетной;
- сквер у дома № 63 по Красноармейскому;
- село Лебяжье, зона отдыха с южной стороны здания по улице Центральной, 65а;
- поселок Мохнатушка, улица Клубная, 40;
- поселок Центральный, улица Мира, 13;
- поселок Черницк, улица Новостройка, 2а;
- поселок Ягодное, улица Центральная, 63;
- рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 21;
- микрорайон Затон, улица Водников, 12м.
Также добавили, что все пиротехнические изделия, кроме I класса (хлопушки, бенгальские огни и т.д.), можно запускать только на открытых площадках с соблюдением определенных условий. Профессиональную пиротехнику могут использовать только лица с соответствующим разрешением и квалификацией.
Необходимо учитывать нормы закона о тишине в Алтайском крае, запрещающие превышение допустимого уровня шума с 22:00 до 09:00 в выходные и праздники, за исключением новогодней ночи. Запуск пиротехники, кроме I класса, на балконах и крышах запрещен. Перед запуском фейерверка следует выбрать безопасное место, соответствующее следующим требованиям:
- открытая местность без препятствий (деревья, линии электропередачи);
- зрители находятся на расстоянии 30-50 метров;
- рядом нет аэропортов, памятников архитектуры, общественных мест, жилых домов, культурных заведений и кладбищ;
- необходимо избегать запуска в закрытых помещениях и местах с массовым пребыванием людей.
Запуск салютов возможен при различных погодных условиях, но запрещен при сильном ветре или дожде. В случае намокания фитиля вероятность запуска снижается, а некоторые изделия могут представлять опасность для зрителей.
Отметим, что власти города салюты 31 декабря запускать не будут.
14:50:43 19-12-2024
ага-гага.. в каждом дворе будут бахать.. полицию везде поставят?
15:03:42 19-12-2024
Гость (14:50:43 19-12-2024) ага-гага.. в каждом дворе будут бахать.. полицию везде поста... походу камеры в каждом дворе развесели именно для таких случаев...прощай свобода
15:26:58 19-12-2024
Гость (15:03:42 19-12-2024) походу камеры в каждом дворе развесели именно для таких с... В каком каждом дворе? У меня во дворе висит только одна камера, которую безгаражный автомобилист направил на "свое" место. Но его машина если там появляется раз в неделю, то ему повезло. С его слов камера работает. А может быть это и просто муляж.
15:09:06 19-12-2024
Запуская фейерверк в новогоднюю ночь помните: Вас ждут в ожоговых отделениях и оперблоке травмы глаза.
15:59:39 19-12-2024
Гость (15:09:06 19-12-2024) Запуская фейерверк в новогоднюю ночь помните: Вас ждут в ожо... Жить вообще вредно. От этого рано или поздно умирают.
16:49:01 19-12-2024
Кхм... (15:59:39 19-12-2024) Жить вообще вредно. От этого рано или поздно умирают.... Некоторым на жизнь вообще нас рать. Они дорогу переходят и по сторонам не смотрят, им что то важное в телефоне пишут, то что важнее здоровья и жизни.
16:37:07 19-12-2024
А талоны в очередь на пострелять на госуслугах брать? а справки какие собирать?
22:39:18 19-12-2024
Гость (16:37:07 19-12-2024) А талоны в очередь на пострелять на госуслугах брать? а спр...
Хочешь пострелять, вернись в свою елбанку и там стреляй. Или на СВО, селюк. Весь город загадили...
22:58:44 24-12-2024
Помните запуская фейерверки вы значит радуетесь тому что в Украине наши ребята бойцы воюют и погибают защищая нас! Я против этого чтобы пускали эти огни и тем более это опасно сейчас сложное время есть рядом враги от них ждать можно что угодно. Должно быть спокойно, каждый в своей семье праздник встретить и помолиться за наших бойцов России!!!