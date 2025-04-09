Барнаульцам рассказали, как убавить отопление в квартире, если на улице сильно тепло
Можно прибегнуть к локальной регулировке
09 апреля 2025, 11:15, ИА Амител
В СГК Барнаул рассказали, можно ли убавить отопление в квартире или вовсе его отключить в связи с резким потеплением на улице. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале компании.
Как отметил начальник службы измерений, наладки и испытаний барнаульского теплосетевого подразделения СГК Александр Шабанов, энергетики задают параметры теплоносителя в зависимости от погодных условий.
"Чем холоднее на улице, тем выше температура сетевой воды в трубопроводах. С потеплением параметры теплоносителя, напротив, снижаются. Из-за особенности системы мы не можем в переходный период опустить температуру сетевой воды ниже 70°C без ущерба качеству горячей", – рассказал он.
Если же отдельным потребителям жарко, то можно прибегнуть к локальной регулировке: перекрыть некоторые радиаторы в квартирах или установить балансировочные клапаны в системе. Также можно обратиться в УК с просьбой уменьшить подачу тепла для всего многоквартирного дома.
11:25:39 09-04-2025
Еще было локальную регулировку тарифа, можно было бы сделать , а так кран повернуть дело не хитрое)
18:43:37 09-04-2025
Гость (11:25:39 09-04-2025) Еще было локальную регулировку тарифа, можно было бы сделать... кран перекрыть дело нехитрое- а если его нет.
11:26:01 09-04-2025
А плотить за неполученную услугу все равно придется.
11:37:58 09-04-2025
Гость (11:26:01 09-04-2025) А плотить за неполученную услугу все равно придется.... Вот бы придумали счётчики на батареи, как на воду, чтобы отдельные жадные успокоились и не включали бы вообще отопление и не платили. Из - за них отключают у всего дома и нормальные люди мёрзнут
11:50:13 09-04-2025
Гость (11:37:58 09-04-2025) Вот бы придумали счётчики на батареи, как на воду, что... Нормальные люди не мерзнут и не пишут такой бред как Вы.
11:55:31 09-04-2025
Гость (11:37:58 09-04-2025) Вот бы придумали счётчики на батареи, как на воду, что... а они есть и люди ими пользуются но не во всех домах
11:57:17 09-04-2025
Гость (11:37:58 09-04-2025) Вот бы придумали счётчики на батареи, как на воду, что... Счечики есть, но цена их тебе не понравится.
18:45:49 09-04-2025
Гость (11:57:17 09-04-2025) Счечики есть, но цена их тебе не понравится. ... в любом случае это будет меньше- чем дерут за отпление- бывает даже в мае.
12:08:46 09-04-2025
Гость (11:37:58 09-04-2025) Вот бы придумали счётчики на батареи, как на воду, что... Дом в целом отапливает улицу - в трубу в дом зашло, из другой трубы вышло. Разница прогрела дом, в итоге - улицу. Здание все прогрето, но по углам, под крышей и на первом этаже мерзнет больше, в серединке дома тепло. И если хата в середине дома, то там можно и отключить отопление, за счет окружающих будет тепло. В угловой - хрен отключишь.
12:24:25 09-04-2025
Гость (12:08:46 09-04-2025) Дом в целом отапливает улицу - в трубу в дом зашло, из друго... Вот именно, на последних этажах холодно. Но, отдельные жадные, которые и сверху отписались, будут в тулупе спать лишь бы не платить и нор мальным нервы портить. А мне - то зачем счётчик, я плачу сколько начислят. Вот бы эти жадные поставили, но раз дорого, так они и не купят, а будут скулить тут. Но в нашем доме их бесполезно ставить, почему - то. Сидим с обогревателями, аж один сгорел т.к. 24/7 работал. Эти жадные сэкономили 200руб на банку пива, а мы тысячами платим за э/энергию, да ещё обогреватель новый покупать
13:58:11 09-04-2025
Гость (11:37:58 09-04-2025) Вот бы придумали счётчики на батареи, как на воду, что... И вот экономный сосед под вами выключит у себя отопление и уедет в командировку, а вы будете ходить по ледяным полам своей квартиры и проклинать его, а сделать ничего нельзя.
12:39:04 09-04-2025
Как же достали уже. Апрель месяц Сибирь сегодня тепло , зпвтра снег полетел. Ну и что что топят. Пускай топят ! Дом сырой и холодный после зимы . И он не прогреется только тогда , когда уже тепло установиться. А мне вот нравиться когда в квартире тепло , открываю окна и наслаждаюсь в тепле притоком свежего воздуха. Если отключат тепло, придется окна закрыть и включить обогреватель, как в прошлом году. Мне нравиться ходить дома в футболке и шортах , а не в шерстяных носках. Нытики, кому жарко , купите счетчик на тепло , отключите все и сидите экономьте , да еще кондюк не забудьте приобрести. Всем всего хорошего
13:38:45 09-04-2025
Экономные вы наши, экономьте на себе. Я не хочу мерзнуть в собственной квартире
14:03:31 09-04-2025
Гость (13:38:45 09-04-2025) Экономные вы наши, экономьте на себе. Я не хочу мерзнуть в ... Обогреватель в помощь
21:27:58 09-04-2025
По нормам отопление должны отключать после 5 дней средней температурой выше +8.
Смотрим прогноз:
Пт. +21 +3 среднее +12
Сб. +25 +7 среднее +16
Вс. +23 +11 среднее +17
Пн. +14 +9 среднее +11,5
Вт. +13 +5 среднее +9
И того 16 апреля должны отключить отопление, но фигушки они будут нас доить ещё в мае.
Лично я не включаю батареи если на улице выше -20, сейчас у меня в квартире +26 и это ещё немного приоткрыта балконная дверь, с выключенными батареями. На выходных придётся включать кондей, а они всё топят...
09:56:13 10-04-2025
Антон (21:27:58 09-04-2025) По нормам отопление должны отключать после 5 дней средней те... Антон, не должны 16-го
14:57:08 09-04-2025
мельниченко не для того это все приватизировал, чтобы мы могли вентилем на батарее свои цифры в квитке регулировать ))