Барнаульцам рассказали, как убавить отопление в квартире, если на улице сильно тепло

Можно прибегнуть к локальной регулировке

09 апреля 2025, 11:15, ИА Амител

Фото: Julian Hochgesang / unsplash.com

В СГК Барнаул рассказали, можно ли убавить отопление в квартире или вовсе его отключить в связи с резким потеплением на улице. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале компании.

Как отметил начальник службы измерений, наладки и испытаний барнаульского теплосетевого подразделения СГК Александр Шабанов, энергетики задают параметры теплоносителя в зависимости от погодных условий.

"Чем холоднее на улице, тем выше температура сетевой воды в трубопроводах. С потеплением параметры теплоносителя, напротив, снижаются. Из-за особенности системы мы не можем в переходный период опустить температуру сетевой воды ниже 70°C без ущерба качеству горячей", – рассказал он.

Если же отдельным потребителям жарко, то можно прибегнуть к локальной регулировке: перекрыть некоторые радиаторы в квартирах или установить балансировочные клапаны в системе. Также можно обратиться в УК с просьбой уменьшить подачу тепла для всего многоквартирного дома.