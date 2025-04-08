А после вновь нас будут радовать очень теплые дни

08 апреля 2025, 11:20, ИА Амител

Девушки и лето / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае приближающиеся два выходных дня – суббота и воскресенье – будут по-летнему жаркие. Столбики термометров поднимутся почти до +30 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Согласно прогнозу, до конца рабочей недели температура каждый день будет повышаться, в итоге к пятнице достигнет +22 градусов. А уже в субботу и воскресенье, 12 и 13 апреля, столбики термометров поднимутся до +27 и +26 градусов соответственно.

После, начиная с понедельника, ожидаются пасмурные и дождливые дни. Всю неделю погода будет, как говорится, серой и мрачной. Впрочем, холодов не обещают: температура будет больше +10 градусов.

"Летняя жара" вернется с 23 апреля. Столбики термометров вновь поднимутся выше +20 градусов.

Gismeteo

Согласно этому прогнозу, в субботу и воскресенье, 12 и 13 апреля, ожидается +25 и +26 градусов соответственно. Так что, и правда, выходные будут жаркими.

Начиная с понедельника, 14 апреля, наступят дождливые дни. А вот в среду, по данным этого сервиса, ожидается даже снег.

Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал Алтайскому краю жаркий апрель.