Барнаульцам рассказали, когда им вернут горячую воду после уже пройденной опрессовки
Работа по текущему ремонту продолжается в усиленном режиме
27 мая 2024, 13:30, ИА Амител
В Барнауле 27 мая специалисты начали восстановление подачи горячей воды, которую отключали на время проведения первого этапа опрессовки с 14 по 26 мая, сообщает в своем Telegram-канале СГК.
"На "разворот" системы нужно время: это заполнение теплоносителем трубопроводов, открытие запорной арматуры и многое другое. Теплосети части кварталов уже поставлены на циркуляцию, бойлерные подключаются к работе по подготовке горячей воды", – подчеркнули в компании.
На подачу горячей воды пока влияют повреждения на улицах Энтузиастов, Тимуровской, Георгия Исакова и Юрина.
"Работа по текущему ремонту продолжается в усиленном режиме. В течение дня теплосетевое подразделение будет мониторить ситуацию с подключением и состояние тепловых сетей. Ресурсы аварийно-ремонтных бригад брошены на устранение повреждений, влияющих на подачу горячей воды потребителям", – добавили в СГК.
13:42:18 27-05-2024
Так на "разворот" и прочее давалось время с 14 по 26 мая.
14:37:37 27-05-2024
Стас Пле (13:42:18 27-05-2024) Так на "разворот" и прочее давалось время с 14 по 26 мая. ...
Не успели развернуться....
14:58:09 27-05-2024
Гость (14:37:37 27-05-2024) Не успели развернуться.... ... А некому там разворачиваться, ремонтников мало.
15:03:49 27-05-2024
!На данный момент у нас при постановке сетей на циркуляцию буквально час назад выявлено повреждение на Попова, 55, на магистральной сети диаметром 700 миллиметров. Сейчас мы оперативно раскапываем, будем его устранять, и это несколько скажется на сроках подачи горячей воды потребителям. Примерно 15 часов нам понадобится на устранение данного повреждения..." и т.д. и т.п.
Александр Гросс, директор Барнаульской теплосетевой компании
17:49:26 27-05-2024
А можно просто "дать" горячую воду? БЕЗ рассказов!
13:52:28 28-05-2024
В такой холод отключают горячую воду !!!! Еще и вовремя не дают. Я считаю в мае вообще нельзя отключать .Когда отключение выпадает на июнь,июль вообще без проблем переносится ,так как из крана она бежит не ледяная.
22:00:34 28-05-2024
Да а ещё когда маленькие дети и холодно ,задают конкретный вопрос когда включите горячую воду . А ответа как всегда нету . Вопрос ,что делали 2 недели ???
23:34:24 28-05-2024
Ожидающим счастья (15:03:49 27-05-2024) !На данный момент у нас при постановке сетей на циркуляцию б... А почему эти неполадки не были устранены в оговоренные ранее сроки? Почему они вдруг стали неожиданностью? Просто интересно...