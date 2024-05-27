Барнаульцам рассказали, когда им вернут горячую воду после уже пройденной опрессовки

Работа по текущему ремонту продолжается в усиленном режиме

27 мая 2024, 13:30, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 27 мая специалисты начали восстановление подачи горячей воды, которую отключали на время проведения первого этапа опрессовки с 14 по 26 мая, сообщает в своем Telegram-канале СГК.

"На "разворот" системы нужно время: это заполнение теплоносителем трубопроводов, открытие запорной арматуры и многое другое. Теплосети части кварталов уже поставлены на циркуляцию, бойлерные подключаются к работе по подготовке горячей воды", – подчеркнули в компании.

На подачу горячей воды пока влияют повреждения на улицах Энтузиастов, Тимуровской, Георгия Исакова и Юрина.