Почему в Барнауле отключают горячую воду и зачем нужны гидравлические испытания

Специальный подкаст amic.ru и Сибирской генерирующей компании

14 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Вы слушаете специальный подкаст amic.ru, который мы делаем совместно с Сибирской генерирующей компанией. Говорить в нем мы будем о теме, которая волнует каждого жителя Барнаула: о вынужденном отключении горячей воды и гидравлических испытаниях.

У микрофона: главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Сергей Климов и журналист amic.ru Вячеслав Кондаков.

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И вот о чем мы поговорили:

00:33 Зачем нужно проводить гидравлические испытания.

01:13 Неужели нет более современных методов диагностики сетей?

02:40 Без отключения горячей воды нельзя обойтись? Какие в этом году сроки проведения испытаний и что будут делать энергетики, кроме опрессовки.

04:15 Объясняем, почему с каждым годом сроки отключения горячей воды будут все меньше.

05:09 Сергей Климов рассказывает о том, сложно ли проводить гидравлические испытания. Оказывается, что не все так просто.

06:12 Какие меры предосторожности нужно соблюдать жителям и УК во время гидравлики.

06:58 Почему гидравлические испытания для сетевиков – жаркая пора. Как работают службы СГК во время этих работ.

08:08 Напоминаем, когда в этом году в Барнауле отключат горячую воду.

Кстати, первый этап работ по диагностике состояния тепловых сетей пройдет с 14 по 26 мая. На этот период запланированы испытания магистралей М-33 (ТЭЦ-3) и М-23, 24 (ТЭЦ-2). Для удобства разработана интерактивная карта гидравлических испытаний сетей. Достаточно ввести в поиске карты свой адрес, чтобы уточнить срок отсутствия горячей воды.