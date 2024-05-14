Почему в Барнауле отключают горячую воду и зачем нужны гидравлические испытания
Специальный подкаст amic.ru и Сибирской генерирующей компании
14 мая 2024, 11:00, ИА Амител
Вы слушаете специальный подкаст amic.ru, который мы делаем совместно с Сибирской генерирующей компанией. Говорить в нем мы будем о теме, которая волнует каждого жителя Барнаула: о вынужденном отключении горячей воды и гидравлических испытаниях.
У микрофона: главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Сергей Климов и журналист amic.ru Вячеслав Кондаков.
И вот о чем мы поговорили:
00:33 Зачем нужно проводить гидравлические испытания.
01:13 Неужели нет более современных методов диагностики сетей?
02:40 Без отключения горячей воды нельзя обойтись? Какие в этом году сроки проведения испытаний и что будут делать энергетики, кроме опрессовки.
04:15 Объясняем, почему с каждым годом сроки отключения горячей воды будут все меньше.
05:09 Сергей Климов рассказывает о том, сложно ли проводить гидравлические испытания. Оказывается, что не все так просто.
06:12 Какие меры предосторожности нужно соблюдать жителям и УК во время гидравлики.
06:58 Почему гидравлические испытания для сетевиков – жаркая пора. Как работают службы СГК во время этих работ.
08:08 Напоминаем, когда в этом году в Барнауле отключат горячую воду.
Кстати, первый этап работ по диагностике состояния тепловых сетей пройдет с 14 по 26 мая. На этот период запланированы испытания магистралей М-33 (ТЭЦ-3) и М-23, 24 (ТЭЦ-2). Для удобства разработана интерактивная карта гидравлических испытаний сетей. Достаточно ввести в поиске карты свой адрес, чтобы уточнить срок отсутствия горячей воды.
19:48:36 14-05-2024
Завтра 12 градусов днем.
Ночью только 7. дождь. И ледяная вода из крана!
Пусть работники СГК рассказыаыют, что угодно, но отключать горячую воду в Сибири в мае с 14 числа форменное издевательство...
Очень хочется пожелать тому, кто принимал такое решение немного подумать о людях. И пересмотреть сроки отключения в дальнейшем.
Понимаю, что все познается на своем опыте. И вместо тысячи слов достаточно было бы поместить руководство СКГ и всех причастных к этому отключению в те условия на которые они обрекли часть жителей Барнаула.
06:38:54 15-05-2024
Гость (19:48:36 14-05-2024) Завтра 12 градусов днем.Ночью только 7. дождь. И ледяная... водонагреватель купи и будет тебе счастье.
10:25:53 15-05-2024
А я вот со сроками никак не пойму.Заявлено-на первый этап-опрессовку отводится 9 дней,а у нас запланировано отключение с 14 по 26 мая.И это вроде как 12 дней?Или у меня с арифметикой не лады?