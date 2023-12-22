Барнаульцам рассказали, когда ждать пик "новогодних пробок"

В мэрии подчеркнули, что на данный момент дорожная обстановка контролируемая, жалоб от населения не поступало

22 декабря 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание, на котором обсудили дорожную обстановку в городе в предновогодние дни, сообщает мэрия.

"Пик "новогодних пробок" ожидается с 25 по 31 декабря. Это связано с тем, что большинство горожан отправятся за покупками к праздникам. Кроме того, увеличивается поток автомобилей в город из близлежащих муниципалитетов", – отметили власти.

В мэрии подчеркнули, что на данный момент дорожная обстановка контролируемая, жалоб от населения не поступало. Лишь иногда бывают локальные осложнения в связи с проходом колонн с детьми на праздничные мероприятия.

На совещании указали, что дорожные службы круглосуточно расчищают основные магистрали от снега. Планируется усилить работу экипажей ДПС на оживленных перекрестках.

При необходимости регулировка светофоров будет осуществляться в ручном режиме – для увеличения пропускной способности наиболее загруженных магистралей.