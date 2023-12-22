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Барнаульцам рассказали, когда ждать пик "новогодних пробок"

В мэрии подчеркнули, что на данный момент дорожная обстановка контролируемая, жалоб от населения не поступало

22 декабря 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание, на котором обсудили дорожную обстановку в городе в предновогодние дни, сообщает мэрия.

"Пик "новогодних пробок" ожидается с 25 по 31 декабря. Это связано с тем, что большинство горожан отправятся за покупками к праздникам. Кроме того, увеличивается поток автомобилей в город из близлежащих муниципалитетов", – отметили власти.

В мэрии подчеркнули, что на данный момент дорожная обстановка контролируемая, жалоб от населения не поступало. Лишь иногда бывают локальные осложнения в связи с проходом колонн с детьми на праздничные мероприятия.

На совещании указали, что дорожные службы круглосуточно расчищают основные магистрали от снега. Планируется усилить работу экипажей ДПС на оживленных перекрестках.

При необходимости регулировка светофоров будет осуществляться в ручном режиме – для увеличения пропускной способности наиболее загруженных магистралей.

"Мы просим горожан заранее планировать время поездок, избегать часов пик, продумывать маршруты и по возможности выбирать для покупок магазины рядом с домом", – обратился к барнаульцам председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Пробки Новый год
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Комментарии 6

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Гость

15:20:25 22-12-2023

интересно, а когда жалобы от населения всё-таки поступают как мэрия оперативно на них реагирует?

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Гость

15:29:39 22-12-2023

Гость (15:20:25 22-12-2023) интересно, а когда жалобы от населения всё-таки поступают ка... Наивный) Вам же написали - жалобы не поступали (читай - не поступают)))

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Гость

17:29:17 22-12-2023

Гость (15:20:25 22-12-2023) интересно, а когда жалобы от населения всё-таки поступают ка... Конечно. Томенко даёт поручение отреагировать, потом ему говорят, что отреагировали. Все довольны.

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Гость

09:36:45 23-12-2023

Строителй и павловский стоят каждый день. Ни кто не замечает?

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Денис

08:05:27 25-12-2023

Ездить вообще не возможно. Дорожная ситуация не решаеться ни как, от слова вообще. Ровный асфальт, ни о чем не говорит. А пробки каждый день, от 6-9 баллов есть. Толку жаловаться на тех, у кого все виртуально. Кто живет ради наживы в уреслах своих, а не ради города и края.

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Евгений Иванов

10:48:46 10-01-2024

Меры по предотвращению пробок в общем то известны. Я постарался разобрать их на страницах сообщества В К "Комфорт центра Барнаула". На мое обращение с изложением своего видения в администрацию ответа нет уже не в первый раз. Безразличие к созданию эффективной платформы для взаимодействия с населением и безответственность в прямом и переносном смысле. Чего ждать иного?

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