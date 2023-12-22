Барнаульцам рассказали, когда ждать пик "новогодних пробок"
В мэрии подчеркнули, что на данный момент дорожная обстановка контролируемая, жалоб от населения не поступало
22 декабря 2023, 12:50, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание, на котором обсудили дорожную обстановку в городе в предновогодние дни, сообщает мэрия.
"Пик "новогодних пробок" ожидается с 25 по 31 декабря. Это связано с тем, что большинство горожан отправятся за покупками к праздникам. Кроме того, увеличивается поток автомобилей в город из близлежащих муниципалитетов", – отметили власти.
В мэрии подчеркнули, что на данный момент дорожная обстановка контролируемая, жалоб от населения не поступало. Лишь иногда бывают локальные осложнения в связи с проходом колонн с детьми на праздничные мероприятия.
На совещании указали, что дорожные службы круглосуточно расчищают основные магистрали от снега. Планируется усилить работу экипажей ДПС на оживленных перекрестках.
При необходимости регулировка светофоров будет осуществляться в ручном режиме – для увеличения пропускной способности наиболее загруженных магистралей.
"Мы просим горожан заранее планировать время поездок, избегать часов пик, продумывать маршруты и по возможности выбирать для покупок магазины рядом с домом", – обратился к барнаульцам председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
15:20:25 22-12-2023
интересно, а когда жалобы от населения всё-таки поступают как мэрия оперативно на них реагирует?
15:29:39 22-12-2023
Гость (15:20:25 22-12-2023) интересно, а когда жалобы от населения всё-таки поступают ка... Наивный) Вам же написали - жалобы не поступали (читай - не поступают)))
17:29:17 22-12-2023
Гость (15:20:25 22-12-2023) интересно, а когда жалобы от населения всё-таки поступают ка... Конечно. Томенко даёт поручение отреагировать, потом ему говорят, что отреагировали. Все довольны.
09:36:45 23-12-2023
Строителй и павловский стоят каждый день. Ни кто не замечает?
08:05:27 25-12-2023
Ездить вообще не возможно. Дорожная ситуация не решаеться ни как, от слова вообще. Ровный асфальт, ни о чем не говорит. А пробки каждый день, от 6-9 баллов есть. Толку жаловаться на тех, у кого все виртуально. Кто живет ради наживы в уреслах своих, а не ради города и края.
10:48:46 10-01-2024
Меры по предотвращению пробок в общем то известны. Я постарался разобрать их на страницах сообщества В К "Комфорт центра Барнаула". На мое обращение с изложением своего видения в администрацию ответа нет уже не в первый раз. Безразличие к созданию эффективной платформы для взаимодействия с населением и безответственность в прямом и переносном смысле. Чего ждать иного?