НОВОСТИОбщество

В Барнауле отменили салюты на Новый год

Ранее такое решение приняли в других городах России

22 декабря 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к новогодним праздникам, на котором приняли решение отказаться в этом году от проведения праздничных салютов, сообщает мэрия.

"По аналогии с другими региональными центрами", – пояснили власти.

Причину такого решения не объяснили. Однако, как сообщалось ранее, больше чем в 20 регионах России праздничный салют отменили, чтобы сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам СВО и купить их детям подарки.

Накануне стало известно, что в Москве не будет салютов не только в новогоднюю ночь, но и в рождественскую.

Из развлечений на свежем воздухе в Барнауле останутся новогодние городки, обустройство которых в районах города идет в плановом режиме. Их открытие запланировано на 29 декабря.

Фото: 22.mchs.gov.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул салют Новый год
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Комментарии 29

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Гость

12:32:14 22-12-2023

Одобряю.

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Гость

12:35:44 22-12-2023

Правильное решение!

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гость

12:40:28 22-12-2023

спасибо соседям , за подаренный восторг!!! Люди то пулять будут)))

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Гость

12:44:45 22-12-2023

Кажется дошло

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Гость

12:48:50 22-12-2023

Толи еще будет...

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Гость

12:58:58 22-12-2023

Идиотизм.

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Гость

12:59:52 22-12-2023

Ага, отправят они, осядет у кого надо. и никто не проверит.

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Гость

13:15:49 22-12-2023

Попугайство

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Гость

13:26:20 22-12-2023

Не люблю салюты.

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Гость

13:55:47 22-12-2023

Гость (13:26:20 22-12-2023) Не люблю салюты.... Не нравится- не ешь!

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Гость

14:56:29 22-12-2023

Гость (13:26:20 22-12-2023) Не люблю салюты.... а чем ещё порадовать примитивный мозг?

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Любовь

13:31:37 22-12-2023

Слава Богу! лишь бы соседи не стреляли

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Гость

13:33:26 22-12-2023

Скорее всего экономии ноль, ракеты уже закуплены. Просто по аналогии с другими городами...

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Гость

15:06:43 22-12-2023

Гость (13:33:26 22-12-2023) Скорее всего экономии ноль, ракеты уже закуплены. Просто по ... Вот именно... Бред какой то. Осталась неделя до НГ. Неужели не закупали ещё

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Гость

13:43:26 22-12-2023

Это просто фарс - кто то из чиновников построит себе коттедж .Может новые автобусы которые клялся В.П. будут в городе ходить в начале декабря тоже "на распил " пошли впрочим как и трамваи.Да уж и салютов нам не надо главное В.П. с новым годом вы уже порадовали повышением платежей за комуналку.Обхахочишся - идиотизм какойто .

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Гость

13:49:52 22-12-2023

да неужели. так много чего давно пора отменить. выборы например, но это уже сильно много денег тогда будет, столько не надо

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Гость

13:54:05 22-12-2023

Дождемся Победы и будем салютовать нашим героям.

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Гость

15:47:46 22-12-2023

А в чем вообще смысл салюта на Новый год? Да еще и не в сам праздник, а дня за два до него, как это в Барнауле принято. Лучше бы запрещенные горки народу вернули.

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Гость

17:37:12 22-12-2023

В Москве салютов не будет, а в Барнауле или ещё где, будут.... Да кто ж осмелится.. Лучше от греха запретить, хуже точно не будет....

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Гость

18:16:08 22-12-2023

В Москве понятно, там вражеские дроны хозяйничают, под шумок салютов могут натворить делов, а в Барнауле, за три тысячи километров от фронта?

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Гость

18:35:53 22-12-2023

"По аналогии с другими региональными центрами", – пояснили власти". А не хотят по аналогии тарифы на коммуналку не максимум утвердить и транспортный налог?

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Александр

07:52:39 24-12-2023

Гость (18:35:53 22-12-2023) "По аналогии с другими региональными центрами", – пояснили в... У нас, что в регионе, что в стране в целом принято перенимать только отрицательный, но никак не положительный опыт (аналогии) .

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Гость

19:01:51 22-12-2023

За неделю до Нового года не проплатили салюты? Или сейчас будут с исполнителя деньги назад трясти? Очень интересна эта сторона вопроса.

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Гость

21:35:38 22-12-2023

Гость (19:01:51 22-12-2023) За неделю до Нового года не проплатили салюты? Или сейчас бу... До 9 мая не испортятся, не переживай! Зато весной не надо тратиться, закупать.

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Гость

02:21:36 23-12-2023

Не хватило денег на премию. А отдых в Сочи нынче очень дорогой. А зачем себе в чем-то отказывать. Это бабульки себе откажут и даже на яйцах будут экономить. Хорошо пост идет.

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Гость

05:28:20 23-12-2023

Ребята, кому принципиально нужны салюты, отправляйтесь на передовую.

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Игорь

12:14:44 23-12-2023

Правильное решение.Одобряю.

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almas

10:16:34 24-12-2023

Не объяснили. Давайте не придумывать причину отмены, власть не хочет общаться с народом.

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Кос

11:00:16 24-12-2023

Ну наконец-то начало доходить, что мы одна страна, а то одни воюют, другие пляшут!

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