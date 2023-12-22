Ранее такое решение приняли в других городах России

22 декабря 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к новогодним праздникам, на котором приняли решение отказаться в этом году от проведения праздничных салютов, сообщает мэрия.

"По аналогии с другими региональными центрами", – пояснили власти.

Причину такого решения не объяснили. Однако, как сообщалось ранее, больше чем в 20 регионах России праздничный салют отменили, чтобы сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам СВО и купить их детям подарки.

Накануне стало известно, что в Москве не будет салютов не только в новогоднюю ночь, но и в рождественскую.

Из развлечений на свежем воздухе в Барнауле останутся новогодние городки, обустройство которых в районах города идет в плановом режиме. Их открытие запланировано на 29 декабря.