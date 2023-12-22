В Барнауле отменили салюты на Новый год
Ранее такое решение приняли в других городах России
22 декабря 2023, 12:28, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к новогодним праздникам, на котором приняли решение отказаться в этом году от проведения праздничных салютов, сообщает мэрия.
"По аналогии с другими региональными центрами", – пояснили власти.
Причину такого решения не объяснили. Однако, как сообщалось ранее, больше чем в 20 регионах России праздничный салют отменили, чтобы сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам СВО и купить их детям подарки.
Накануне стало известно, что в Москве не будет салютов не только в новогоднюю ночь, но и в рождественскую.
Из развлечений на свежем воздухе в Барнауле останутся новогодние городки, обустройство которых в районах города идет в плановом режиме. Их открытие запланировано на 29 декабря.
12:32:14 22-12-2023
Одобряю.
12:35:44 22-12-2023
Правильное решение!
12:40:28 22-12-2023
спасибо соседям , за подаренный восторг!!! Люди то пулять будут)))
12:44:45 22-12-2023
Кажется дошло
12:48:50 22-12-2023
Толи еще будет...
12:58:58 22-12-2023
Идиотизм.
12:59:52 22-12-2023
Ага, отправят они, осядет у кого надо. и никто не проверит.
13:15:49 22-12-2023
Попугайство
13:26:20 22-12-2023
Не люблю салюты.
13:55:47 22-12-2023
Гость (13:26:20 22-12-2023) Не люблю салюты.... Не нравится- не ешь!
14:56:29 22-12-2023
Гость (13:26:20 22-12-2023) Не люблю салюты.... а чем ещё порадовать примитивный мозг?
13:31:37 22-12-2023
Слава Богу! лишь бы соседи не стреляли
13:33:26 22-12-2023
Скорее всего экономии ноль, ракеты уже закуплены. Просто по аналогии с другими городами...
15:06:43 22-12-2023
Гость (13:33:26 22-12-2023) Скорее всего экономии ноль, ракеты уже закуплены. Просто по ... Вот именно... Бред какой то. Осталась неделя до НГ. Неужели не закупали ещё
13:43:26 22-12-2023
Это просто фарс - кто то из чиновников построит себе коттедж .Может новые автобусы которые клялся В.П. будут в городе ходить в начале декабря тоже "на распил " пошли впрочим как и трамваи.Да уж и салютов нам не надо главное В.П. с новым годом вы уже порадовали повышением платежей за комуналку.Обхахочишся - идиотизм какойто .
13:49:52 22-12-2023
да неужели. так много чего давно пора отменить. выборы например, но это уже сильно много денег тогда будет, столько не надо
13:54:05 22-12-2023
Дождемся Победы и будем салютовать нашим героям.
15:47:46 22-12-2023
А в чем вообще смысл салюта на Новый год? Да еще и не в сам праздник, а дня за два до него, как это в Барнауле принято. Лучше бы запрещенные горки народу вернули.
17:37:12 22-12-2023
В Москве салютов не будет, а в Барнауле или ещё где, будут.... Да кто ж осмелится.. Лучше от греха запретить, хуже точно не будет....
18:16:08 22-12-2023
В Москве понятно, там вражеские дроны хозяйничают, под шумок салютов могут натворить делов, а в Барнауле, за три тысячи километров от фронта?
18:35:53 22-12-2023
"По аналогии с другими региональными центрами", – пояснили власти". А не хотят по аналогии тарифы на коммуналку не максимум утвердить и транспортный налог?
07:52:39 24-12-2023
Гость (18:35:53 22-12-2023) "По аналогии с другими региональными центрами", – пояснили в... У нас, что в регионе, что в стране в целом принято перенимать только отрицательный, но никак не положительный опыт (аналогии) .
19:01:51 22-12-2023
За неделю до Нового года не проплатили салюты? Или сейчас будут с исполнителя деньги назад трясти? Очень интересна эта сторона вопроса.
21:35:38 22-12-2023
Гость (19:01:51 22-12-2023) За неделю до Нового года не проплатили салюты? Или сейчас бу... До 9 мая не испортятся, не переживай! Зато весной не надо тратиться, закупать.
02:21:36 23-12-2023
Не хватило денег на премию. А отдых в Сочи нынче очень дорогой. А зачем себе в чем-то отказывать. Это бабульки себе откажут и даже на яйцах будут экономить. Хорошо пост идет.
05:28:20 23-12-2023
Ребята, кому принципиально нужны салюты, отправляйтесь на передовую.
12:14:44 23-12-2023
Правильное решение.Одобряю.
10:16:34 24-12-2023
Не объяснили. Давайте не придумывать причину отмены, власть не хочет общаться с народом.
11:00:16 24-12-2023
Ну наконец-то начало доходить, что мы одна страна, а то одни воюют, другие пляшут!