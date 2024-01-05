Барнаульцам рассказали, куда сдать елку на переработку
Отслужившие деревья отправят на переработку
05 января 2024, 12:55, ИА Амител
Фото: amic.ru
20 января в Барнауле пройдет акция по сбору и переработке новогодних деревьев, сообщает телеграм-канал мэрии города.
Сдать символ нового года можно будет с 11:00 до 12:30 по следующим адресам:
- площадь Октября, "Зеленый сквер";
- ТРЦ "Гулливер Парк" (Красноармейский, 51а);
- Балтийская, 53;
- площадь Народная;
- ТРЦ "Огни".
Отслужившие елки отправят на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где их будут использовать в технологическом процессе по производству плит MDF.
14:50:17 05-01-2024
Отдайте в зоопарк - для верблюдов и оленей это "вещь".
20:19:52 05-01-2024
до Рождества еще 2 дня а вы уже про "сдавать елки" ....как так то?
20:35:13 05-01-2024
И не только для верблюдов и оленей. Хвою и кору с удовольствием едят овцы и козы, все парнокопытные. Это же витамины и смола. Если порезать хвою, клюют куры и все птицы. За сдачу деревьев на переработку надо платить тем, кто сдает на переработку.