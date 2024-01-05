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Барнаульцам рассказали, куда сдать елку на переработку

Отслужившие деревья отправят на переработку

05 января 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

20 января в Барнауле пройдет акция по сбору и переработке новогодних деревьев, сообщает телеграм-канал мэрии города.

Сдать символ нового года можно будет с 11:00 до 12:30 по следующим адресам:

  • площадь Октября, "Зеленый сквер";
  • ТРЦ "Гулливер Парк" (Красноармейский, 51а);
  • Балтийская, 53;
  • площадь Народная;
  • ТРЦ "Огни".

Отслужившие елки отправят на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где их будут использовать в технологическом процессе по производству плит MDF.

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Барнаул деревья Новый год

Комментарии 3

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Гость

14:50:17 05-01-2024

Отдайте в зоопарк - для верблюдов и оленей это "вещь".

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Лея

20:19:52 05-01-2024

до Рождества еще 2 дня а вы уже про "сдавать елки" ....как так то?

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гость

20:35:13 05-01-2024

И не только для верблюдов и оленей. Хвою и кору с удовольствием едят овцы и козы, все парнокопытные. Это же витамины и смола. Если порезать хвою, клюют куры и все птицы. За сдачу деревьев на переработку надо платить тем, кто сдает на переработку.

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