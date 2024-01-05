Отслужившие деревья отправят на переработку

05 января 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

20 января в Барнауле пройдет акция по сбору и переработке новогодних деревьев, сообщает телеграм-канал мэрии города.

Сдать символ нового года можно будет с 11:00 до 12:30 по следующим адресам:

площадь Октября, "Зеленый сквер";

ТРЦ "Гулливер Парк" (Красноармейский, 51а);

Балтийская, 53;

площадь Народная;

ТРЦ "Огни".

Отслужившие елки отправят на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где их будут использовать в технологическом процессе по производству плит MDF.