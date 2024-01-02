Amic.ru узнал, как барнаульские парки будут развлекать горожан на Новый год

02 января 2024, 09:36, Антон Дегтярев

Каток в парке "Эдельвейс" / Фото: amic.ru

Новогодние каникулы уже начались. И многие уже ищут для себя места, куда можно сходить, чтобы создать себе новогоднее настроение. И традиционно один из способов хорошо провести время на праздничных каникулах – сходить в парк. В этом году почти каждый из них зальет свой каток, некоторые подготовят горки и украсят елки. Amic.ru спросил у администрации городских парков, что они приготовили для барнаульцев на новогодние праздники.

Парк "Солнечный ветер"

"Солнечный ветер" зимой не работает, однако рядом с ним будет каток. Он открылся 15 декабря, рассказал директор парка Роман Романов. Рядом с катком будет раздевалка, прокат коньков и теплый туалет, отметил он. Елки в парке не поставят.

Парк "Эдельвейс"

В "Эдельвейсе" будет самый большой каток в городе, рассказали в администрации парка. Сейчас его дозаливают. Каток ровняют, и с 16-17 декабря его открыли.

"Елка будет, мы нарядим живую. Деда Мороза в этот раз не зовем, мероприятия также не планируем, однако до Нового года еще что-то может измениться. Снежных фигур каких-то делать тоже не будем", – отметили в "Эдельвейсе".

Парк "Эдельвейс" / Фото: amic.ru

Парк "Арлекино"

В "Арлекино" каток уже работает, там можно взять коньки напрокат. Кроме того, в парке пройдут новогодние мероприятия.

"Обычно елки на улице мы не проводим, но вызываем на новогодние праздники аниматоров либо Деда Мороза со Снегурочкой, либо кого-то еще. Любой желающий сможет прийти, с аниматорами дети могут поиграть. Мастер-классы будут: детей научат делать радужную сладкую вату, а также цветы и тортики из сладкой ваты", – рассказали в "Арлекино".

Кроме того, на территории парка у входа в бассейн собираются разместить зимнюю фотозону. Там хотят поставить искусственного снеговика, сделать арку из еловых веток, которая будет подсвечена гирляндой.

По всему периметру по центральной аллее парка повесили гирлянду.

Внутри пункта проката установят декоративную елку, фигуры пингвинов и повесят праздничные светодиодные надписи. Там будет еще одна фотозона в виде арки из елочных веток.

Каток в парке "Арлекино"/ Фото: amic.ru

Парк "Изумрудный"

В "Изумрудном" планируется сделали каток на месте пруда. Каток может появиться в "Изумрудном" после 20 декабря. Рядом с ним организуют пункт проката, положат резиновые коврики, там уже сделали освещение.

К Новому году здесь нарядят две елки: в начале и в конце центральной аллеи, а еще подготовят "Домик сказок", где будут проходить мероприятия, рассказал Вакаев. Снежные фигуры в парке не поставят из-за отсутствия снега, объяснил он.

Пруд в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Парк "Лесная сказка"

В "Лесной сказке" в этом году елки или катка не будет. Однако на территории зоопарка уже установлена юрта, которую можно посетить. Она будет работать до 14 января.

"У нас есть юрта, там стоит елка. 18 ноября мы отметили день рождения Деда Мороза, и начались экскурсии в юрту, запись уже до середины января. Все, что связано с Новым годом, у нас будет проходить в зоопарке. Мы украсили вход в парк с улицы Энтузиастов, заменили иллюминацию, повесили новую. Праздничное настроение создаем, но мероприятий там не будет. Два катка находится в Парке спорта, смысл делать каток рядом? Мы пробовали, он оказался неэффективным", – сообщил Писарев.

Парк спорта

Вместо "Лесной сказки" основной новогодней площадкой Индустриального района станет Парк спорта. Там будет сразу два катка – крытый и открытый.

В парке на площади со стороны улицы Энтузиастов установят главную елку Индустриального района высотой 12 метров.

Каток в Парке спорта / Фото: parksporta.com

Территорию украсят к Новому году. На площадке также разместят светодиодные прожекторы, на ведущей к елке аллее будут светодиодные гирлянды, а светодиодные сосульки украсят деревья. На входе в Парк спорта повесят праздничные баннеры.

Открытие елки состоялось 29 декабря в 17 часов, сообщала пресс-служба мэрии.

Парк "Центральный"

В "Центральном" также будет каток. Это место отдыха откроется после реконструкции (она началась в мае 2023 года). Церемония открытия состоялась 16 декабря в 14:00.

Также в парке будет две горки: одна – для малышей от 3 до 7 лет, а вторая – для взрослых. Первую в парке уже залили, а вторую организатор еще должен зарегистрировать и поставить на учет.

Парк "Центральный"/ Фото: amic.ru

Парк "Юбилейный"

В "Юбилейном", который в 2023 году пережил второй этап реконструкции, пока ничего не планируется. Зато по нему можно будет прогуляться и насладиться зимой.