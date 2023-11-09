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Более 80 машин и 1200 человек убирают снег на улицах Барнаула днем 9 ноября

Аналогичные работы также велись на улицах краевой столицы минувшей ночью

09 ноября 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле днем 9 ноября в уборке снега и борьбе с гололедицей задействовали больше 80 машин, сообщили в мэрии.

Также в этих работах участвуют свыше 1200 дорожников и дворников.

Минувшей ночью на дорогах и тротуарах города работало 104 спецмашины, отметили в пресс-службе.

Ранее рассказали, что краевые власти подготовили к зиме около тысячи единиц дорожной техники, которая круглосуточно будет бороться с наледью и сугробами.

Барнаул Транспорт

Комментарии 4

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Гость

10:53:57 09-11-2023

Уборка снега? В барнауле был снег?

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Гость

13:22:04 09-11-2023

Зимняя пора. Один из крутейших распилов средств.

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Гость

13:57:44 09-11-2023

Гость (13:22:04 09-11-2023) Зимняя пора. Один из крутейших распилов средств. ... Да-да, 100500 миллионов тонн снега вывезли и столько же миллионов тонн реагентов высыпали)))

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Гость

15:13:09 09-11-2023

Реагентов и правда высыпали немеряно. Лишний раз не стоит даже ездить, все солью затрухано (не понятно зачем)

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