Более 80 машин и 1200 человек убирают снег на улицах Барнаула днем 9 ноября
Аналогичные работы также велись на улицах краевой столицы минувшей ночью
09 ноября 2023, 10:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле днем 9 ноября в уборке снега и борьбе с гололедицей задействовали больше 80 машин, сообщили в мэрии.
Также в этих работах участвуют свыше 1200 дорожников и дворников.
Минувшей ночью на дорогах и тротуарах города работало 104 спецмашины, отметили в пресс-службе.
Ранее рассказали, что краевые власти подготовили к зиме около тысячи единиц дорожной техники, которая круглосуточно будет бороться с наледью и сугробами.
10:53:57 09-11-2023
Уборка снега? В барнауле был снег?
13:22:04 09-11-2023
Зимняя пора. Один из крутейших распилов средств.
13:57:44 09-11-2023
Гость (13:22:04 09-11-2023) Зимняя пора. Один из крутейших распилов средств. ... Да-да, 100500 миллионов тонн снега вывезли и столько же миллионов тонн реагентов высыпали)))
15:13:09 09-11-2023
Реагентов и правда высыпали немеряно. Лишний раз не стоит даже ездить, все солью затрухано (не понятно зачем)