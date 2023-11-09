Более 80 машин и 1200 человек убирают снег на улицах Барнаула днем 9 ноября

Аналогичные работы также велись на улицах краевой столицы минувшей ночью

09 ноября 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле днем 9 ноября в уборке снега и борьбе с гололедицей задействовали больше 80 машин, сообщили в мэрии.

Также в этих работах участвуют свыше 1200 дорожников и дворников.

Минувшей ночью на дорогах и тротуарах города работало 104 спецмашины, отметили в пресс-службе.

Ранее рассказали, что краевые власти подготовили к зиме около тысячи единиц дорожной техники, которая круглосуточно будет бороться с наледью и сугробами.