Отдых в конце года обойдется для работников без финансовых потерь

20 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

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Многие работники планируют отпуск на декабрь или январь, чтобы продлить новогодние праздники. Однако перед выбором конкретной даты стоит оценить, насколько "выгодным" получится отпуск в эти месяцы. Об этом сообщает SuperJob со ссылкой на руководителя юридической практики Александра Южалина.

"В чем логика определения "выгодных" и "невыгодных" месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск", – заявил Южалин.

Согласно закону, нерабочие праздничные дни и официально установленные выходные не являются основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Однако стоимость рабочего дня может отличаться в разные месяцы.

"Чтобы определить, сколько стоит рабочий день в конкретном месяце, нужно разделить месячный размер заработной платы на количество рабочих дней в этом месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня и тем менее выгодно уходить в отпуск: иногда стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка, из которого рассчитывается отпуск. И наоборот – чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск", – поясняет эксперт.

Так, самым невыгодным для отпуска месяцем в 2025 году будет январь. В нем всего 17 рабочих дней, и уйдя в отпуск, работник может потерять в деньгах.

По мнению специалиста, лучший месяц для планирования отпуска – декабрь. В декабре 2024 года будет 21 рабочий день (как в апреле, сентябре и ноябре 2024 года). Соответственно, отпуск в этом месяце не повлечет за собой финансовых потерь.