Россиянам рассказали, как продлить новогодние праздники
Они начнутся 29 декабря
19 ноября 2024, 09:31, ИА Амител
Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января. Но их можно продлить за счет отпуска, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
"Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней – с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска", – сказала специалист.
При этом она уточнила: такое решение будет невыгодным с точки зрения отпускных выплат, так как в январе всего 17 рабочих дней.
Новогодние праздники начнутся в воскресенье, 29 декабря, так как суббота будет рабочим днем. При этом первая трудовая неделя 2025-го продлится всего два дня.
09:36:00 19-11-2024
Нужно заранее уйти в запой, за неделю до НГ. А после всех выходных еще недельку откапываться.
09:49:53 19-11-2024
Гость (09:36:00 19-11-2024) Нужно заранее уйти в запой, за неделю до НГ. А после всех вы... Респект
10:25:03 19-11-2024
Гость (09:49:53 19-11-2024) Респект ... коротко о запоях. в прошлом году именно так поступила моя коллега. сначала не вышла на работу под предлогом, что у нее умер свекр и попросила 10 дней выходных, потом свекровка не пережила горе и ее парализовало и за ней нужен уход. начальство ей намекнуло, что у свекрови есть сын, пусть он решает этот вопрос или давай увольнялся и ухаживай. на что она ответила, что завтра выйдет на работу. естественно, завтра свекровка умерла и ещё нужно несколько дней, чтобы придти в себя. несколько дней прошло и тут сошел с ума муж, который не справился с уходом родителей. а мы, как последние лохи, переживали всем коллективом, пока она не дала промашку: сказала что очень нужны деньги, тк не приезжала за зп и влезла в долги на похороны, сама приехать не может, тк. безумный муж ее избил и она - сплошная гематома. наш руководитель сел в машинку и повез ей домой денежку. встретил возле дома ее мужа и принес соболезнования. муж долго истерично ржал. и ещё сказал, что она запойная, была закодирована, но на НГ сорвалась. родители его, кстати, живы и здоровы. алкашку уволили, естественно.
11:17:16 19-11-2024
Элен без ребят (10:25:03 19-11-2024) коротко о запоях. в прошлом году именно так поступила моя к...
Да уж... Окружение у тебя под стать.