Россиянам рассказали, как продлить новогодние праздники

Они начнутся 29 декабря

19 ноября 2024, 09:31, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Hert Niks / unsplash.com

Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января. Но их можно продлить за счет отпуска, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

"Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней – с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска", – сказала специалист.

При этом она уточнила: такое решение будет невыгодным с точки зрения отпускных выплат, так как в январе всего 17 рабочих дней.

Новогодние праздники начнутся в воскресенье, 29 декабря, так как суббота будет рабочим днем. При этом первая трудовая неделя 2025-го продлится всего два дня.