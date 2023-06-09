Барнаульцам в жару помогает охладиться пешеходный фонтан

Дети бегают под струями воды, а у взрослых есть возможность отдохнуть в теньке

09 июня 2023, 14:47, ИА Амител





































Фото: Алина Богомолова

Барнаульцы в жару охлаждаются всеми доступными способами. Для детей в городе отлично подошел пешеходный фонтан на Панфиловцев.

Пока малыши бегают под струями воды, взрослые могут отдохнуть в теньке. Такой способ освежиться не запрещен, так что он будет доступен детям и дальше.

А вот в "Изумрудном", где нашлись желающие искупаться в пруду, теперь следят за тем, чтобы никто в воду не лез.

Некоторые могут помочить ноги, но занырнуть больше не получится.