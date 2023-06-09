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Барнаульцам в жару помогает охладиться пешеходный фонтан

Дети бегают под струями воды, а у взрослых есть возможность отдохнуть в теньке

09 июня 2023, 14:47, ИА Амител

Барнаульцы в жару охлаждаются всеми доступными способами. Для детей в городе отлично подошел пешеходный фонтан на Панфиловцев.

Пока малыши бегают под струями воды, взрослые могут отдохнуть в теньке. Такой способ освежиться не запрещен, так что он будет доступен детям и дальше.

А вот в "Изумрудном", где нашлись желающие искупаться в пруду, теперь следят за тем, чтобы никто в воду не лез.

Некоторые могут помочить ноги, но занырнуть больше не получится.

Барнаул лето общественные территории

Комментарии 5

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Гость

15:14:00 09-06-2023

Вот! Отличная штука.

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грязная?

16:01:11 09-06-2023

вода в пешеходном фонтане тоже совершает круговорот и 1000 раз проходит по трубам ?

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Гость

16:11:48 09-06-2023

Дикошарые

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Гость

18:53:00 10-06-2023

Гость (16:11:48 09-06-2023) Дикошарые... Дикошарый твой комментарий. Или ты вредный дед, которому чужая радость как бельмо на глазу?

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Я

19:44:33 09-06-2023

Какое слово то противное-дикошарые! Жара, пляжи дорого, как может молодёжь так и охлаждается! На панфиловцев у нас тоже молодёжь в фонтане под струями воды плещется,с какими они довольными лицами!!

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