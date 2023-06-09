В "Изумрудном" стали следить за тем, чтобы люди не купались в пруду

При этом некоторым посетителям удается помочить ноги в водоеме

09 июня 2023, 12:35, ИА Амител





















































Фото: Алина Богомолова

Администрация "Изумрудного" начала бороться с теми, кто в жару хочет искупаться в местном пруду. Корреспондент amic.ru побывала в парке и посмотрела, удается ли сделать это.

Напомним, что в период аномально высоких температур люди в парке нашли для себя возможность охладиться благодаря местному прудику. При этом администрация парка предупреждала, что купаться здесь нельзя.

Несмотря на запрет, барнаульцы лезли в воду, так что теперь у берега находятся дежурные, которые следят за тем, чтобы никто не нарушал правила. Самым проворным, конечно, удается помочить ноги.