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В "Изумрудном" стали следить за тем, чтобы люди не купались в пруду

При этом некоторым посетителям удается помочить ноги в водоеме

09 июня 2023, 12:35, ИА Амител

Администрация "Изумрудного" начала бороться с теми, кто в жару хочет искупаться в местном пруду. Корреспондент amic.ru побывала в парке и посмотрела, удается ли сделать это.

Напомним, что в период аномально высоких температур люди в парке нашли для себя возможность охладиться благодаря местному прудику. При этом администрация парка предупреждала, что купаться здесь нельзя.

Несмотря на запрет, барнаульцы лезли в воду, так что теперь у берега находятся дежурные, которые следят за тем, чтобы никто не нарушал правила. Самым проворным, конечно, удается помочить ноги.

Барнаул Парк "Изумрудный" фоторепортажи отдых и развлечения

Комментарии 5

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Гость

12:56:40 09-06-2023

Ну все до абсурда, как всегда. Купаться нельзя - это понятно. Но ноги помочить в чем опасность.

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Гость

13:07:06 09-06-2023

да пусть лезут, дураков много.

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Гость

14:07:38 09-06-2023

"Мыть можно от селя, до селя, а селю? А селю нельзя!" (с)

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тамара

09:09:36 10-06-2023

бываю в парке часто, НИ РАЗУ не видела, чтоб гоняли купающихся, часто купают собак, иногда плавают вместе с ними недалеко от БУДКИ ОХРАННИКОВ, попыталась привлечь внимание сотрудника в униформе, он сказал, что это не его дело и направил К ОХРАННИКАМ....и камнями пацаны кидаются в тех, кто на катамаранах, и тоже никто из охраны и персонала не реагирует...господин вакаев, зачем говорить, что гоняют их, нарушителей.....понимаю, что работы у вас много, но не надо говорить неправду....и с псами без намордников гуляют по берегу, игнорируя площадку, мол, мой пес супер-пупер,ребятишки бегут погладить, хозяева- ноль эмоций... а ведь каждый питомец потенциальный охранник хозяина и вполне реально, что может кинуться на ребенка, бегущего к нему с объятиями...не думайте, что я не люблю животин, но наблюдать подобное -грустно...

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Элен без ребят

13:44:36 14-06-2023

тамара (09:09:36 10-06-2023) бываю в парке часто, НИ РАЗУ не видела, чтоб гоняли купающих... я тоже каждый вечер в парке и соглашусь с каждым вашим словом.

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