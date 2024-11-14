Барнаульцам вернули тепло и горячую воду после коммунальной аварии на Комсомольском

Под отключение попадали 62 многоквартирных дома

14 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru

В Барнауле жителям вернули горячую воду и отопление после аварии на проспекте Комсомольском, сообщили в мэрии.

"Теплоснабжение и горячее водоснабжение домов, попадавших под ограничение ресурса из-за коммунальной аварии на пр. Комсомольском, 106, восстановлено", – говорится в сообщении.

Из-за повреждения теплосети без тепла и горячей воды с 13 ноября находились 62 многоквартирных дома, 33 административных здания, а также четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детсад.

Ремонт продолжался весь день.