В Барнауле жилые дома остались без отопления и воды из-за аварии. Список адресов
Ведутся аварийно-восстановительные работы
13 ноября 2024, 13:36, ИА Амител
В Барнауле из-за повреждения на теплосети в районе проспекта Комсомольского без отопления и горячей воды остались 62 многоквартирных дома, 33 административных, четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детский сад, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
"Предположительно, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 500 мм. В устранении задействованы 20 специалистов аварийно-ремонтных служб СГК и 11 единиц техники: пять водооткачивающих машин, две мастерские для аварийно-восстановительных работ и другая необходимая техника", – рассказали в компании.
Сроки завершения аварийно-восстановительных работ не указываются.
13:44:04 13-11-2024
Еще больше высоток на старые сети наподключайте и эта новость будет регулярной.
13:44:42 13-11-2024
Только продемонстрировали паспорт готовности Барнаула к отопительному сезону ... и на тебе - нежданчик
14:50:16 13-11-2024
падажжите, зима еще не началась
15:46:24 13-11-2024
Не все адреса указали, кто остался без отопления. Путиловская наверное вся без отопления(
21:24:32 13-11-2024
Димитрова нечетная сторона тоже без тепла и воды , уже мерзнем с обеда. Обещают к полуночи тепло дать, но не факт.