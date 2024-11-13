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В Барнауле жилые дома остались без отопления и воды из-за аварии. Список адресов

Ведутся аварийно-восстановительные работы

13 ноября 2024, 13:36, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru
Отопительный сезон / Фото: amic.ru

В Барнауле из-за повреждения на теплосети в районе проспекта Комсомольского без отопления и горячей воды остались 62 многоквартирных дома, 33 административных, четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детский сад, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

"Предположительно, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 500 мм. В устранении задействованы 20 специалистов аварийно-ремонтных служб СГК и 11 единиц техники: пять водооткачивающих машин, две мастерские для аварийно-восстановительных работ и другая необходимая техника", – рассказали в компании.

Сроки завершения аварийно-восстановительных работ не указываются.

Список адресов:

Барнаул Отключения горячей воды коммунальная авария отопление

Комментарии 5

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Человек

13:44:04 13-11-2024

Еще больше высоток на старые сети наподключайте и эта новость будет регулярной.

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Гость

13:44:42 13-11-2024

Только продемонстрировали паспорт готовности Барнаула к отопительному сезону ... и на тебе - нежданчик

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Гость

14:50:16 13-11-2024

падажжите, зима еще не началась

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Гость

15:46:24 13-11-2024

Не все адреса указали, кто остался без отопления. Путиловская наверное вся без отопления(

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гость

21:24:32 13-11-2024

Димитрова нечетная сторона тоже без тепла и воды , уже мерзнем с обеда. Обещают к полуночи тепло дать, но не факт.

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