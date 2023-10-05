Барнаульцам вручили краевые и городские награды в преддверии Дня учителя

Участникам мероприятия выдавали награды за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм

05 октября 2023, 13:28, ИА Амител

























Фото: barnaul.org

Барнаульцам в преддверии Дня учителя вручили краевые и городские награды. Как сообщает пресс-центр мэрии, торжественное мероприятие состоялось в среду, 4 октября, в городской администрации.

В ходе церемонии к участникам мероприятия обратилась замглавы администрации, руководитель аппарата Оксана Финк. Она отдельно приветствовала приглашенных на встречу педагогов и учителей.

"Каждый из вас, безусловно, отдает частицу себя любимому Барнаулу, коллективам и своему труду, благодаря которому наши дети всесторонне развиваются, а наш город становится более красивым и комфортным, жизнь в нем – улучшается", – заявила Оксана Финк.Участникам мероприятия за добросовестный труд и высокий профессионализм вручили почетные грамоты АКЗС, правительства Алтайского края, администрации города Барнаула, благодарственное письмо АКЗС, благодарности губернатора Алтайского края, регионального Министерства экономического развития, главы Барнаула, почетный знак "С благодарностью, Барнаул".

Среди награжденных был глава отделения физкультуры и спорта АлтГТУ Александр Поляков. Его общий трудовой стаж составляет 41 год, из которых 18 лет он посвятил преподаванию в университете.