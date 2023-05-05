Барнаульцев бесплатно научат кататься на роликах
Всё необходимое оборудование можно будет получить на мастер-классе
05 мая 2023, 11:36, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Барнаульцы смогут бесплатно научиться кататься на роликах. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
Роллер-школа проведёт мастер-класс для всех желающих 8 мая в "Изумрудном". Начало запланировано на 12:00.
Детей от четырёх лет и взрослых будет обучать команда квалифицированных специалистов. Горожан познакомят с роллер-спортом, а также научат базовым упражнениям.
Необходимое оборудование, включая комплект защиты, желающим предоставят.
11:44:10 05-05-2023
а потом штрафовать как самокатчиков будут?