Барнаульцев бесплатно научат кататься на роликах

Всё необходимое оборудование можно будет получить на мастер-классе

05 мая 2023, 11:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцы смогут бесплатно научиться кататься на роликах. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Роллер-школа проведёт мастер-класс для всех желающих 8 мая в "Изумрудном". Начало запланировано на 12:00.

Детей от четырёх лет и взрослых будет обучать команда квалифицированных специалистов. Горожан познакомят с роллер-спортом, а также научат базовым упражнениям.

Необходимое оборудование, включая комплект защиты, желающим предоставят.