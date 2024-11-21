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Барнаульцев напугал пролетевший над городом истребитель

Очевидцы заметили его над Ленинским и Индустриальным районами

21 ноября 2024, 13:30, ИА Амител


В небе над Барнаулом около 11:00 пролетел истребитель. Как он оказался в городе – неизвестно. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, самолет пролетал в районе аэропорта, над Индустриальным и Ленинским районами, а также микрорайоном Гоньба.

Звуки истребителя услышали жители ул. Солнечная Поляна, Научного городка и поселка Октябрьского. Сначала их приняли за работы на ТЭЦ-3.

"Я почему-то думала, что ТЭЦ-3 пар выпускает. Очень похожи звуки", – сообщают барнаульцы.

По словам горожан, истребитель выполнял фигуры высшего пилотажа:

"Тоже наблюдали за ним! Пируэты вырисовывал, очень низко опускался и взлетал".

Как самолет появился над Барнаулом, неизвестно. Однако в комментариях также выдвигают разные версии произошедшего.

"Может, просто учения";
"С выставки в Китае летит", – комментируют участники сообщества.


 

Барнаул

Комментарии 13

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Гость

13:32:39 21-11-2024

Опять напугал...😂😂😂

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Элен без ребят

13:42:41 21-11-2024

"Барнаульцев напугал пролетевший над городом истребитель. По словам горожан, истребитель выполнял фигуры высшего пилотажа"
вопрос знатокам: что не так с испугавшимися барнаульцами? они нервно-психические или что?

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Гость

18:12:16 21-11-2024

Элен без ребят (13:42:41 21-11-2024) "Барнаульцев напугал пролетевший над городом истребитель. По... Не только барнаульцы, но и бийчане пугаются постоянно. То ТЭЦ тубину пускает, то на испытаниях что-то взрывают. Вот уже эндцать лет, а бийчане все пугаются и пугаются. Правда я таких не встречал, но газеты врать не будут!

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Гость

13:46:10 21-11-2024

сыкуны-сэр

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Гость

13:59:29 21-11-2024

Ну заблудился наверное, с кем не бывает.

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Гость

14:07:06 21-11-2024

Можно ещё раз контакты фирмы которая бункеры делает?

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Гость

15:00:49 21-11-2024

Гость (14:07:06 21-11-2024) Можно ещё раз контакты фирмы которая бункеры делает?... Так-то более 50 чел в бункер влазит. Надо набирать команды, можно начинать с родственников. Или наоборот, составлять группы по интересам. Скидываться и покупать бункеры. Сколько стоит бункер, сколько человеков вместит, по сколько с одного?

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Гость

15:06:31 21-11-2024

Гость (15:00:49 21-11-2024) Так-то более 50 чел в бункер влазит. Надо набирать команды, ... С собаками и кошками не брать!

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Гость

15:25:35 21-11-2024

Гость (15:06:31 21-11-2024) С собаками и кошками не брать!... это наш бункер и мы сами решим кого брать!

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Гость

15:12:35 21-11-2024

Гость (15:00:49 21-11-2024) Так-то более 50 чел в бункер влазит. Надо набирать команды, ... Ну мне на одного пжста) зарою в огороде

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Гость

19:09:30 21-11-2024

Гость (15:00:49 21-11-2024) Так-то более 50 чел в бункер влазит. Надо набирать команды, ... Гость, простой списанный морской контейнер с толстыми дверями а стенки обшиты павловскими стружечными плитами - заходи и быстро помирай.

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Гость

06:27:22 22-11-2024

Гость (19:09:30 21-11-2024) Гость, простой списанный морской контейнер с толстыми дверям... "И будут живые завидовать мертвым...."

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Гость

17:44:39 21-11-2024

вот над городом самое место для тренировок

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