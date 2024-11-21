Барнаульцев напугал пролетевший над городом истребитель
Очевидцы заметили его над Ленинским и Индустриальным районами
21 ноября 2024, 13:30, ИА Амител
В небе над Барнаулом около 11:00 пролетел истребитель. Как он оказался в городе – неизвестно. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, самолет пролетал в районе аэропорта, над Индустриальным и Ленинским районами, а также микрорайоном Гоньба.
Звуки истребителя услышали жители ул. Солнечная Поляна, Научного городка и поселка Октябрьского. Сначала их приняли за работы на ТЭЦ-3.
"Я почему-то думала, что ТЭЦ-3 пар выпускает. Очень похожи звуки", – сообщают барнаульцы.
По словам горожан, истребитель выполнял фигуры высшего пилотажа:
"Тоже наблюдали за ним! Пируэты вырисовывал, очень низко опускался и взлетал".
Как самолет появился над Барнаулом, неизвестно. Однако в комментариях также выдвигают разные версии произошедшего.
"Может, просто учения";
"С выставки в Китае летит", – комментируют участники сообщества.
13:32:39 21-11-2024
Опять напугал...😂😂😂
13:42:41 21-11-2024
"Барнаульцев напугал пролетевший над городом истребитель. По словам горожан, истребитель выполнял фигуры высшего пилотажа"
вопрос знатокам: что не так с испугавшимися барнаульцами? они нервно-психические или что?
18:12:16 21-11-2024
Элен без ребят (13:42:41 21-11-2024) "Барнаульцев напугал пролетевший над городом истребитель. По... Не только барнаульцы, но и бийчане пугаются постоянно. То ТЭЦ тубину пускает, то на испытаниях что-то взрывают. Вот уже эндцать лет, а бийчане все пугаются и пугаются. Правда я таких не встречал, но газеты врать не будут!
13:46:10 21-11-2024
сыкуны-сэр
13:59:29 21-11-2024
Ну заблудился наверное, с кем не бывает.
14:07:06 21-11-2024
Можно ещё раз контакты фирмы которая бункеры делает?
15:00:49 21-11-2024
Гость (14:07:06 21-11-2024) Можно ещё раз контакты фирмы которая бункеры делает?... Так-то более 50 чел в бункер влазит. Надо набирать команды, можно начинать с родственников. Или наоборот, составлять группы по интересам. Скидываться и покупать бункеры. Сколько стоит бункер, сколько человеков вместит, по сколько с одного?
15:06:31 21-11-2024
Гость (15:00:49 21-11-2024) Так-то более 50 чел в бункер влазит. Надо набирать команды, ... С собаками и кошками не брать!
15:25:35 21-11-2024
Гость (15:06:31 21-11-2024) С собаками и кошками не брать!... это наш бункер и мы сами решим кого брать!
15:12:35 21-11-2024
Гость (15:00:49 21-11-2024) Так-то более 50 чел в бункер влазит. Надо набирать команды, ... Ну мне на одного пжста) зарою в огороде
19:09:30 21-11-2024
Гость (15:00:49 21-11-2024) Так-то более 50 чел в бункер влазит. Надо набирать команды, ... Гость, простой списанный морской контейнер с толстыми дверями а стенки обшиты павловскими стружечными плитами - заходи и быстро помирай.
06:27:22 22-11-2024
Гость (19:09:30 21-11-2024) Гость, простой списанный морской контейнер с толстыми дверям... "И будут живые завидовать мертвым...."
17:44:39 21-11-2024
вот над городом самое место для тренировок