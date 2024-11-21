Барнаульцев напугал пролетевший над городом истребитель

Очевидцы заметили его над Ленинским и Индустриальным районами

21 ноября 2024, 13:30, ИА Амител



В небе над Барнаулом около 11:00 пролетел истребитель. Как он оказался в городе – неизвестно. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, самолет пролетал в районе аэропорта, над Индустриальным и Ленинским районами, а также микрорайоном Гоньба.

Звуки истребителя услышали жители ул. Солнечная Поляна, Научного городка и поселка Октябрьского. Сначала их приняли за работы на ТЭЦ-3.

"Я почему-то думала, что ТЭЦ-3 пар выпускает. Очень похожи звуки", – сообщают барнаульцы.

По словам горожан, истребитель выполнял фигуры высшего пилотажа:

"Тоже наблюдали за ним! Пируэты вырисовывал, очень низко опускался и взлетал".

Как самолет появился над Барнаулом, неизвестно. Однако в комментариях также выдвигают разные версии произошедшего.