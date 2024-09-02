"Это восторг!" Барнаульцы выразили благодарность за "Русских витязей" на Дне города

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что благодаря авиашоу 294-летие города запомнится надолго

02 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Жители Барнаула поблагодарили организаторов празднования Дня города, особенно людей впечатлило авиашоу пилотажной группы "Русские витязи". Как сообщили в мэрии города, посмотреть на шестерку истребителей Су-30СМ над акваторией Оби пришли более 150 тысяч человек. И правда, такое количество зрителей далеко не каждый салют может собрать.

Глава города Вячеслав Франк во время общения с летным и инженерным составами авиагруппы подчеркнул, что благодаря "витязям" 294-летие Барнаула запомнится надолго.

"День города в этом году сделали вы. Очень много людей и гостей города пришли посмотреть на ваше выступление", – сказал Франк.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также отметил, что в День города каждый мог найти развлечение на свой вкус и отлично провести время с семьей и друзьями, но самый большой интерес, конечно же, вызвало авиашоу.

"Огромный интерес вызвало впечатляющее авиашоу "Русских витязей". Несколько десятков тысяч человек собрались в центре города, чтобы насладиться зрелищем", – указал глава региона.

Сутки читали комментарии

"Русские витязи" поблагодарили жителей Барнаула за сердечный прием и искренние эмоции. Пилоты отметили, что прочитали все комментарии, которые писали им барнаульцы в соцсетях.

"Ваш город очень красивый: река Обь, мосты и проспекты, все очень живописно выглядит. Огромная благодарность главе города и всей вашей команде за такое мероприятие", – отметила авиагруппа.

В своем Telegram-канале летчики рассказали, что сутки читали комментарии, полные искренних впечатлений и слов благодарности в свой адрес.

"Барнаул, благодарим вас за сердечный прием и искренний интерес, за ваши эмоции и обратную связь в социальных сетях!" – написала пилотажная группа.

Более того, в Барнауле нашелся человек, который посвятил "витязям" песню. Мужчина проходил службу в Кубинке, в полку связи, поэтому имел возможность наблюдать полеты практически ежедневно, так что самолетами он вдохновлен.

"Они улетели, но обещали вернуться"

Барнаульцы уже ждут выступления "Русских витязей" на Дне города в 2025 году. Вот такие комментарии читатели amic.ru написали на нашем сайте и в Telegram-канале:

"Класс! Я до сих пор под большим впечатлением от авиашоу!"

"Шикарное зрелище, мороз по коже".

"Они улетели, но обещали вернуться. Такие славные".

"Целый год их ждать".

"Большое СПАСИБО нашим асам!"

"Классно, здорово, слава нашим летчикам!"

"Отчаянные и рискованные парни!"

"Восторгаюсь профессионализмом пилотов. Люди, которые не просто не боятся летать, но и выделывают в воздухе такие трюки! Браво".

"Воистину высший пилотаж!"

"Это восторг! Восхищение летчикам!

Кстати, "Русские витязи" сразу после полета над столицей Алтайского края рассказали в эксклюзивном интервью amic.ru, что они не смогли показать зрителям из-за погоды, с какой скоростью летали истребители и на каком расстоянии друг от друга. Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашей программе "Переговорка".