Барнаульцев после салюта на 9 мая отвезут домой. Маршруты и время
Напомним, праздничный фейерверк начнётся в 22:00
08 мая 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле после салюта на 9 мая работу общественного транспорта организуют таким образом, чтобы люди смогли более комфортно добраться до своих домов после главного салюта на площади Сахарова. Об этом сообщает мэрия.
Автобусы с остановки "Технический университет":
- № 6, 20, 27, 35, 41, 53, 144, 33р, 47, 55, 57, 60 – по проспекту Ленина в сторону площади Октября, далее по своим маршрутам.
С остановки "Площадь Советов" в сторону Речного вокзала:
- автобусы № 33р и 55.
С остановки "Аграрный университет" поедет трамвай № 1. На остановке "Улица Анатолия" жители смогут пересесть с трамвая № 1 на трамваи № 5 и № 7, которые проследуют без изменения движения.
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15:13:43 28-04-2023
моя семья в восторге до слез от такой заботы, можно теперь и праздновать и домой привезут, спасибо родной партии!!!
20:54:55 01-05-2023
Гость (15:13:43 28-04-2023) моя семья в восторге до слез от такой заботы, можно теперь и... Сарказм ?
20:05:15 28-04-2023
что вообще за салюты, зачем это на 1 мая. Раньше их не было, а теперь, когда идет сво, гибнет столько воинов, к чему такие расходы и праздники? некуда деньги девать?
20:25:58 28-04-2023
Гость (20:05:15 28-04-2023) что вообще за салюты, зачем это на 1 мая. Раньше их не было,... вот полностью согласна. на 9е салют обязательно, а на 1е могли бы сэкономить и помочь на эти деньги нашим парням на фронте или жителям новых регионов.
07:19:22 09-05-2023
Гость (20:05:15 28-04-2023) что вообще за салюты, зачем это на 1 мая. Раньше их не было,... Сколько воинов гибнет? И на 9 мая всегда был салют
22:45:03 28-04-2023
на 1 мая нужен салют в обязательном порядке!!! главное праздник солидарности родной партии и народа, а денег всем хватает, не прибедняйтесь, а реально хотите помочь регионам новым и парням, собирайтесь и езжайте помогайте реальными делами, и деньгами а не бросайтесь словесами, распустили вас , партия с президентом старается для вас, а вы с жиру беситесь, помогать не хотите
16:53:32 29-04-2023
Только зачем Салют перенесли на ОКРАИНУ города Барнаул? Проведение Салюта рядом с ВДНХ приводит к недовольству половины граждан, пришедших посмотреть салют. Будет сильная "давка" на обоих узких лестницах с горы ВДНХ. Будет ТРАНСПОРТНЫЙ коллапс на 30 мин до начала салюта и ещё на 1 час после окончания салюта.
13:11:53 01-05-2023
Вы хотите чтобы давка была в наших дворах и засилье ваших машин и вы сами, которые орёте до утра? Нам, в центре этого не надо
07:20:04 02-05-2023
Элен без ребят (20:25:58 28-04-2023) вот полностью согласна. на 9е салют обязательно, а на 1е мог... В экономику Алтайского края деньги нужно вкладывать, в благоустройство края, на поддержку местных инициатив.