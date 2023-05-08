Напомним, праздничный фейерверк начнётся в 22:00

08 мая 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле после салюта на 9 мая работу общественного транспорта организуют таким образом, чтобы люди смогли более комфортно добраться до своих домов после главного салюта на площади Сахарова. Об этом сообщает мэрия.

Автобусы с остановки "Технический университет":

№ 6, 20, 27, 35, 41, 53, 144, 33р, 47, 55, 57, 60 – по проспекту Ленина в сторону площади Октября, далее по своим маршрутам.

С остановки "Площадь Советов" в сторону Речного вокзала:

автобусы № 33р и 55.

С остановки "Аграрный университет" поедет трамвай № 1. На остановке "Улица Анатолия" жители смогут пересесть с трамвая № 1 на трамваи № 5 и № 7, которые проследуют без изменения движения.