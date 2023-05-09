Куда сходить и что посмотреть? Полная программа мероприятий в Барнауле на 9 Мая

9 мая начнётся в Барнауле с церемонии возложения цветов на Мемориале Славы. В течение всего дня на площади Победы все желающие смогут возложить цветы и отдать дань бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны.

Рядом, на площадке перед автовокзалом, с 09:00 до 14:00 будет работать выставка ретроавтомобилей. А на проспекте Социалистическом, который в этот день на отрезке от Строителей до площади Сахарова станет пешеходной зоной, будут работать молодёжные творческие площадки "Барнаул – город трудовой доблести", сообщает пресс-служба городской администрации.

Парад Победы станет центральным событием празднования 9 Мая. В этом году он пройдёт в обычном режиме. Участие в нём примет 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр, а также пройдёт колонна ретроавтомобилей военного времени. Построение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов начнётся в 10:00.

Для барнаульцев на площади установят трибуны, с которых можно будет посмотреть парад. Конечно же, места в первых рядах – для ветеранов. Обычным зрителям стоит иметь в виду, что число мест на трибуне ограничено: всем их может не хватить.

Как только отгремит парад, здесь же в 12:00 будет дан старт легкоатлетическому пробегу. Если и вы хотите к нему присоединиться, успевайте на регистрацию – она завершится в 11:30.

В 12:00 на площади Сахарова начнётся многочасовой праздничный концерт. Запланировано выступление детских творческих коллективов и молодёжная программа. В 18:00 на сцену выйдут участники культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю. Через час их сменит ансамбль русского танца "Огоньки" и ансамбль народной песни "Вечёрки" Государственной филармонии Алтайского края. В 20:00 начнётся выступление Барнаульского духового оркестра. А с 21:00 до 22:00 пройдёт вечерний эстрадный праздничный концерт.

Но это не единственная концертная площадка в центре города. Мэрия Барнаула приглашает гостей и жителей города посетить университетский дворик АлтГУ (пр. Ленина, 61), чтобы увидеть программу "В память о той весне…". Начало в 12:30.

Студенты АГИК тоже не остались в стороне и подготовили для барнаульцев театрализованное представление. Увидеть его можно будет возле корпуса вуза (пр. Ленина, 66). Начало в 10:00, так что не опаздывайте.