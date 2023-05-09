Куда сходить и что посмотреть? Полная программа мероприятий в Барнауле на 9 Мая
Празднование Дня Победы пройдёт не только в центре Барнаула, но и в других районах города
09 мая 2023, 06:15, ИА Амител
Впереди один из самых важных праздников для нашей страны – 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле по этому случаю подготовили насыщенную программу. Мероприятия пройдут не только в центре города, но и на районных площадках. Как встретить и провести 9 Мая, куда сходить и что посмотреть в краевой столице, читайте на amic.ru.
Какие мероприятия пройдут в центре Барнаула 9 мая?
9 мая начнётся в Барнауле с церемонии возложения цветов на Мемориале Славы. В течение всего дня на площади Победы все желающие смогут возложить цветы и отдать дань бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны.
Рядом, на площадке перед автовокзалом, с 09:00 до 14:00 будет работать выставка ретроавтомобилей. А на проспекте Социалистическом, который в этот день на отрезке от Строителей до площади Сахарова станет пешеходной зоной, будут работать молодёжные творческие площадки "Барнаул – город трудовой доблести", сообщает пресс-служба городской администрации.
Парад Победы станет центральным событием празднования 9 Мая. В этом году он пройдёт в обычном режиме. Участие в нём примет 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр, а также пройдёт колонна ретроавтомобилей военного времени. Построение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов начнётся в 10:00.
Для барнаульцев на площади установят трибуны, с которых можно будет посмотреть парад. Конечно же, места в первых рядах – для ветеранов. Обычным зрителям стоит иметь в виду, что число мест на трибуне ограничено: всем их может не хватить.
Как только отгремит парад, здесь же в 12:00 будет дан старт легкоатлетическому пробегу. Если и вы хотите к нему присоединиться, успевайте на регистрацию – она завершится в 11:30.
В 12:00 на площади Сахарова начнётся многочасовой праздничный концерт. Запланировано выступление детских творческих коллективов и молодёжная программа. В 18:00 на сцену выйдут участники культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю. Через час их сменит ансамбль русского танца "Огоньки" и ансамбль народной песни "Вечёрки" Государственной филармонии Алтайского края. В 20:00 начнётся выступление Барнаульского духового оркестра. А с 21:00 до 22:00 пройдёт вечерний эстрадный праздничный концерт.
Но это не единственная концертная площадка в центре города. Мэрия Барнаула приглашает гостей и жителей города посетить университетский дворик АлтГУ (пр. Ленина, 61), чтобы увидеть программу "В память о той весне…". Начало в 12:30.
Студенты АГИК тоже не остались в стороне и подготовили для барнаульцев театрализованное представление. Увидеть его можно будет возле корпуса вуза (пр. Ленина, 66). Начало в 10:00, так что не опаздывайте.
Какие мероприятия пройдут в парках города Барнаула?
В 11:00 в парке "Изумрудный" откроют праздничный концерт "Великая Победа". В программе – выступление оркестра главного Управления МЧС по Алтайскому краю, хореографических и вокальных коллективов.
С 12:00 молодые артисты будут выступать со своими лучшими номерами и в парке "Лесная сказка". После четырёхчасового марафона на сцене их сменят творческие коллективы Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Индустриального района. С 17:00 до 20:00 для гостей парка проведут тематическую концертную программу. А после неё запланирован двухчасовой праздничный концерт "Одна на всех – Победа!".
В 12:00 в "Солнечном ветре" (пр. Ленина, 152д) откроют передвижную выставку краеведческого музея "Дети войны".
Многочасовую праздничную программу подготовил и парк культуры и отдыха "Центральный". Она начнётся здесь с 12:00. Если вы хорошо поёте песни военных лет и не стесняетесь выступать на публике, приходите с 14:00 до 19:00 в парк. Здесь будет работать караоке-площадка.
С 17:00 до 22:00 жителей Ленинского района приглашают на тематический проект "О мире, о Победе, о весне!". Он пройдёт в парке развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а).
Какие ещё праздничные мероприятия пройдут в районах Барнаула?
Районные администрации тоже подготовили для горожан свои мероприятия. Концертная программа Октябрьского района "Согреем памятью сердца!" пройдёт с 18:00 до 22:00 в сквере имени Германа Титова. На аллее в сквере Химиков будут функционировать тематические площадки. Здесь можно будет увидеть выставку художественных работ, показательные выступления военно-патриотических клубов, а также поиграть в настольный теннис и сдать нормы ГТО. Желающих угостят "солдатской" кашей, чаем и квасом. А в завершении праздника перед барнаульцами выступит ансамбль "Русский Фреш".
На площадке перед ДК "Южный" (ул. Чайковского, 21) с 20:00 до 22:00 запланирована праздничная программа "Этот день мы приближали как могли". Выставки творчества начнут здесь работу с 19 часов.
Где, когда и во сколько пройдёт шествие "Бессмертного полка"?
А фейерверк в этом году на 9 Мая будет?
Будет, да не один, а сразу семь. Прогремят они одновременно в 22:00. Главной из них традиционно станет площадь Сахарова. Фейерверки запустят также в сквере Германа Титова (Германа Титова, 9), парках "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149) и "Лесная сказка" (на ул. Энтузиастов, 12в, к. 2.), в пригороде: на площади перед Дворцом культуры в посёлке Южном (ул. Чайковского, 21), на площади у клуба в Научном городке и на площадке по улице Советской, 2а, в Гоньбе.
Кроме того, Барнаул вновь примет участие во Всероссийской акции "Лучи Победы". Ночное небо города подсветят прожекторами в знак памяти о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу.
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