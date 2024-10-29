Барнаульцев предупредили о дожде, снеге и сильном ветре

На дорогах местами будет гололедица

29 октября 2024, 11:31, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Непогода сохранится в Барнауле 29 и 30 октября, сообщили в мэрии.

Днем 29-го числа ожидается до 2-4 градусов тепла, дождь, переходящий в мокрый снег, и ветер с порывами до 17 м/с.

30 октября похолодает: ночью будет 0...-2 градуса, днем – от 0 до +2. Осадки преимущественно в виде мокрого и обычного снега, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Скорость западного ветра будет достигать 11 м/с ночью и 8 м/с – днем.