Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя и порывы ветра до 18 м/с

28 октября 2024, 15:10, ИА Амител

Сильный ветер в Барнауле / Фото: amic.ru

После теплых выходных, на которых воздух прогревался до +8...+13 градусов, в Алтайский край придет похолодание со снегом и дождями. Уже в ночь на 29 октября столбики термометров опустятся до -1...+4 градусов, а днем воздух не прогреется выше +1...+6. При этом ветер местами усилится до 15-22 м/с. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

В ночь на 30 и 31 октября будет еще прохладнее: ожидается от 0 до -6, а днем синоптики прогнозируют 0...+5 градусов. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега пройдут в отдельных районах. На дорогах там будет гололедица.

"1 и 2 ноября ожидается спокойная и преимущественно без осадков погода. Мокрый снег и дождь вероятны днем в субботу, также местами усилится ветер до 15 м/с. Ночью будет от -1 до -6 градусов, в пятницу днем – от +1 до +6, на пару градусов теплее будет 2 ноября", – рассказала Наталия Кобякова.

Осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся 3 ноября, а максимальные порывы ветра могут достигать 18 м/с. Ночью столбики термометров покажут -2...-3 градуса, днем – от +3 до +8, заключила синоптик.