Барнаульцев предупредили о разрушающемся доме в центре города

Куски фасада падают на землю и могут травмировать прохожих

13 марта 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жителей Барнаула предупредили о разваливающемся доме в центре города. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Многоэтажка осыпается по адресу Ленина, 67а. Куски штукатурки падают вниз и могут нанести травму прохожим.

Людям рекомендуют быть внимательными.

Ранее в социальных сетях рассказали ещё об одном разваливающемся доме в центре города. Здесь куски отделки валятся со двора.