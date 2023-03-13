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Барнаульцев предупредили о разрушающемся доме в центре города

Куски фасада падают на землю и могут травмировать прохожих

13 марта 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Жителей Барнаула предупредили о разваливающемся доме в центре города. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Многоэтажка осыпается по адресу Ленина, 67а. Куски штукатурки падают вниз и могут нанести травму прохожим.

Людям рекомендуют быть внимательными.

Ранее в социальных сетях рассказали ещё об одном разваливающемся доме в центре города. Здесь куски отделки валятся со двора.

Комментарии 8

  • Думаю, что дома на пр Строителей и Ленина уже не спасти. Сколько не замазывай, все равно будут сыпаться. Пришло время. Тем более рядом центральная дорога, по которой постоянно двигаются автомобили, а это дает вибрацию. Печально, но остается только сносить и строить по новой.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну на это и рассчитывают.Только как строят новые , все мы прекрасно видим
    14 марта, Гость   Ответить
  • Похоже,намечается стройка ещё одного торгового центра.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ждут пока упадет и забабахают там 25 этажку, и продадут они там квартиры, и будут они счастливы, и будут они богаты.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Глиняную штукатурку содрать,всё обделать современным сайдингом.Всего и делов.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ленина 67, 71, 85, 93...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Думаю, что дома на пр Строителей и Ленина уже не спасти" думать- это не ваше по всей видимости. не нужно ничего замазывать, как у нас делают, а нужно ободрать всю штукатурку и качественно оштукатурить заново. именно так делают там, где хотят сохранить облик города и жизни его жителей. а у нас всем *****ть, что там в городе происходит, главное- срубить бабла побольше на стройках человейников. вот где адок будет лет через 10...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Вся проблема в кровле. Сначала её сделали как попало, а потом несколько раз за зиму топорами и ломами проломи при чистке крыши от снега.. и вода потекла по стене, а размывается всё быстро... И согласен, что при ремонте надо снимать всю старую штукатурку, а не намазывать поверх старой, которая отсыревает и отваливается.
    16 марта, Гость   Ответить
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