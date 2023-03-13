Барнаульцев предупредили о разрушающемся доме в центре города
Куски фасада падают на землю и могут травмировать прохожих
13 марта 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жителей Барнаула предупредили о разваливающемся доме в центре города. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "В курсе 22".
Многоэтажка осыпается по адресу Ленина, 67а. Куски штукатурки падают вниз и могут нанести травму прохожим.
Людям рекомендуют быть внимательными.
Ранее в социальных сетях рассказали ещё об одном разваливающемся доме в центре города. Здесь куски отделки валятся со двора.
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