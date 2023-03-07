Барнаульцев предупредили об опасности сверху на проспекте Строителей

Разрушающиеся фасады в любой момент могут упасть на голову прохожим

07 марта 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали об опасных домах в центре города. Предупреждающий пост опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Один из подписчиков показал фото внутреннего двора дома, где расположена библиотека имени Крупской. Фасад здесь трескается и обрушается. Местами на стенах видны большие части обнажённого кирпича.

Автор сообщения отметил, что в любой момент кусок отделки может рухнуть на голову прохожему.