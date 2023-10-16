Барнаульцев предупредили о ритуальных агентах, опережающих время
Они звонят родственникам еще живых людей и предлагают свои услуги
16 октября 2023, 06:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жительница Барнаула пожаловалась на ритуальных агентов, которые довели до приступа ее маму. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожанки, ее 96-летняя бабушка попала в больницу с обширным инсультом. Накануне семье позвонил ритуальный агент, который стал предлагать услуги по транспортировке тела. Маме жительницы Барнаула после этого стало плохо, но оказалось, что бабушка жива, несмотря на тяжелое состояние.
Горожанка задалась вопросом о том, законны ли такие действия и скольких людей торопыги довели до сердечного приступа.
06:49:53 16-10-2023
Бизнес и ни чего личного. Всё вопросы к докторам и полицаям продающим информацию похоронщикам .
10:03:06 16-10-2023
Безенчук и "Нимфа", все как у классиков. Нимфа, она разве товар дает? Тьфу!!! У нас что ни гроб - ОГУРЧИК))))))
10:26:20 16-10-2023
Надо на них написать в прокуратуру.
11:00:14 16-10-2023
Гость (10:26:20 16-10-2023) Надо на них написать в прокуратуру.... Напишешь, они бабке ночью кислород перекроют.
12:04:50 16-10-2023
Предупредили и что? Они звонить перестанут? Предупреждать надо звонивших, а не пострадавших. Ерунда какая-то