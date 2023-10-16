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Барнаульцев предупредили о ритуальных агентах, опережающих время

Они звонят родственникам еще живых людей и предлагают свои услуги

16 октября 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула пожаловалась на ритуальных агентов, которые довели до приступа ее маму. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, ее 96-летняя бабушка попала в больницу с обширным инсультом. Накануне семье позвонил ритуальный агент, который стал предлагать услуги по транспортировке тела. Маме жительницы Барнаула после этого стало плохо, но оказалось, что бабушка жива, несмотря на тяжелое состояние.

Горожанка задалась вопросом о том, законны ли такие действия и скольких людей торопыги довели до сердечного приступа.

Барнаул

Комментарии 5

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Гость

06:49:53 16-10-2023

Бизнес и ни чего личного. Всё вопросы к докторам и полицаям продающим информацию похоронщикам .

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Гость

10:03:06 16-10-2023

Безенчук и "Нимфа", все как у классиков. Нимфа, она разве товар дает? Тьфу!!! У нас что ни гроб - ОГУРЧИК))))))

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Гость

10:26:20 16-10-2023

Надо на них написать в прокуратуру.

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Гость

11:00:14 16-10-2023

Гость (10:26:20 16-10-2023) Надо на них написать в прокуратуру.... Напишешь, они бабке ночью кислород перекроют.

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гость

12:04:50 16-10-2023

Предупредили и что? Они звонить перестанут? Предупреждать надо звонивших, а не пострадавших. Ерунда какая-то

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