Барнаулец хотел заработать на крипте, но отдал больше двух миллионов мошенникам

Деньги он брал из собственных накоплений, у родителей и в кредит

15 октября 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаулец лишился больше двух миллионов рублей из-за желания заработать на криптовалюте. Об этом рассказали в региональном МВД.

Парень увидел объявление о криптобирже в интернете, оставил заявку, а позднее с ним связалась "менеджер". Девушка объяснила, что нужно делать, чтобы "разбогатеть". Парень, следуя инструкции, стал переводить деньги.

Средства он тратил из личных накоплений, а также взял у родителей и в кредит. Когда близкие узнали о том, на что уходят средства, – посоветовали обратиться в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело о "Мошенничестве".