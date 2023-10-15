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Барнаулец хотел заработать на крипте, но отдал больше двух миллионов мошенникам

Деньги он брал из собственных накоплений, у родителей и в кредит

15 октября 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Барнаулец лишился больше двух миллионов рублей из-за желания заработать на криптовалюте. Об этом рассказали в региональном МВД.

Парень увидел объявление о криптобирже в интернете, оставил заявку, а позднее с ним связалась "менеджер". Девушка объяснила, что нужно делать, чтобы "разбогатеть". Парень, следуя инструкции, стал переводить деньги.

Средства он тратил из личных накоплений, а также взял у родителей и в кредит. Когда близкие узнали о том, на что уходят средства, – посоветовали обратиться в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело о "Мошенничестве". 

Барнаул Мошенники

Комментарии 2

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Гость

10:43:44 15-10-2023

Вот эти лохи, которые хотели внезапно разбогатеть, но угарели, должны работу полицаев оплачивать из собственных средств.

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Данаец

16:48:48 17-10-2023

Не зная броду, не суйся в воду.

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