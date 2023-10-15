Барнаулец хотел заработать на крипте, но отдал больше двух миллионов мошенникам
Деньги он брал из собственных накоплений, у родителей и в кредит
15 октября 2023, 09:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Барнаулец лишился больше двух миллионов рублей из-за желания заработать на криптовалюте. Об этом рассказали в региональном МВД.
Парень увидел объявление о криптобирже в интернете, оставил заявку, а позднее с ним связалась "менеджер". Девушка объяснила, что нужно делать, чтобы "разбогатеть". Парень, следуя инструкции, стал переводить деньги.
Средства он тратил из личных накоплений, а также взял у родителей и в кредит. Когда близкие узнали о том, на что уходят средства, – посоветовали обратиться в полицию.
Правоохранители завели уголовное дело о "Мошенничестве".
10:43:44 15-10-2023
Вот эти лохи, которые хотели внезапно разбогатеть, но угарели, должны работу полицаев оплачивать из собственных средств.
16:48:48 17-10-2023
Не зная броду, не суйся в воду.