Барнаульцев предупредили о возможных подтоплениях улиц из-за сильных ливней

В ближайшие три дня в краевой столице могут пройти дожди

27 июля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителей Барнаула предупредили о возможных подтоплениях ряда улиц из-за сильных ливней, которые могут пройти в ближайшие дни в краевой столице. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

По информации специалистов Гидрометцентра Алтайского края, в ближайшие три дня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Если осадки будут обильными, то возможно подтопление ряда дорог: на перекрестках Попова – Павловский тракт, Антона Петрова – Северо-Западная, Антона Петрова – Островская, Антона Петрова – Малахова и других.

Водителей призвали заранее планировать пути объезда этих участков, соблюдать правила безопасности, а в сильную непогоду по возможности оставаться дома.