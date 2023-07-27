Барнаульцев предупредили о возможных подтоплениях улиц из-за сильных ливней
В ближайшие три дня в краевой столице могут пройти дожди
27 июля 2023, 19:59, ИА Амител
Жителей Барнаула предупредили о возможных подтоплениях ряда улиц из-за сильных ливней, которые могут пройти в ближайшие дни в краевой столице. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
По информации специалистов Гидрометцентра Алтайского края, в ближайшие три дня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Если осадки будут обильными, то возможно подтопление ряда дорог: на перекрестках Попова – Павловский тракт, Антона Петрова – Северо-Западная, Антона Петрова – Островская, Антона Петрова – Малахова и других.
Водителей призвали заранее планировать пути объезда этих участков, соблюдать правила безопасности, а в сильную непогоду по возможности оставаться дома.
22:04:17 27-07-2023
А зачем понавтыкали бордюры где они и 200лет ненужны , по проекту 70г прошлого века. Бабло отмывали , а теперь там море воды
05:14:45 28-07-2023
Это уже вообще сверхнаглость. Помониторили и сказали ездите другими дорогами, по воздуху что-ли? Будут дожди нет ливневок устанавливаете откачивающие машины и пусть работают. Это разумное решение хозяина.
08:27:37 28-07-2023
Что по ливневкам на Ядринцева?
08:52:22 28-07-2023
Хорошо что предупредили. А то барнаульцы опять испугаются!
09:14:13 28-07-2023
День от дня (08:27:37 28-07-2023) Что по ливневкам на Ядринцева?... Их не будет. От слова никогда.