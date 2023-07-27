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Барнаульцев предупредили о возможных подтоплениях улиц из-за сильных ливней

В ближайшие три дня в краевой столице могут пройти дожди

27 июля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителей Барнаула предупредили о возможных подтоплениях ряда улиц из-за сильных ливней, которые могут пройти в ближайшие дни в краевой столице. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

По информации специалистов Гидрометцентра Алтайского края, в ближайшие три дня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Если осадки будут обильными, то возможно подтопление ряда дорог: на перекрестках Попова – Павловский тракт, Антона Петрова – Северо-Западная, Антона Петрова – Островская, Антона Петрова – Малахова и других. 

Водителей призвали заранее планировать пути объезда этих участков, соблюдать правила безопасности, а в сильную непогоду по возможности оставаться дома.

Комментарии 5

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Укол

22:04:17 27-07-2023

А зачем понавтыкали бордюры где они и 200лет ненужны , по проекту 70г прошлого века. Бабло отмывали , а теперь там море воды

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Гость

05:14:45 28-07-2023

Это уже вообще сверхнаглость. Помониторили и сказали ездите другими дорогами, по воздуху что-ли? Будут дожди нет ливневок устанавливаете откачивающие машины и пусть работают. Это разумное решение хозяина.

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День от дня

08:27:37 28-07-2023

Что по ливневкам на Ядринцева?

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Гость

08:52:22 28-07-2023

Хорошо что предупредили. А то барнаульцы опять испугаются!

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Гость

09:14:13 28-07-2023

День от дня (08:27:37 28-07-2023) Что по ливневкам на Ядринцева?... Их не будет. От слова никогда.

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