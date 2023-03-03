Крыша протекла в скандальном барнаульском общежитии, откуда угрожают выселить жителей

По словам горожан, вода заливает буквально весь дом

03 марта 2023, 14:40, ИА Амител

Потолок в доме на ул. Маяковского, 27а / Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульское общежитие на ул. Маяковского, 27а, где люди живут без права собственности на квартиры, продолжает разрушаться. С приходом потепления в начале марта там протекла крыша. Об этом рассказал один из жителей дома.

По его словам, сейчас течёт крыша во всём доме. Он отмечает, что сильнее всего вода льётся в квартирах № 28, 27, 30, 31 и 32.

"Приходится постоянно дышать сыростью, во всех квартирах протекает потолок. Вся вода идёт вниз – на третий, на второй и на первый этажи", – пояснил собеседник amic.ru.

Отметим, что дом на ул. Маяковского, 27а, уже давно является проблемным. Amic.ru писал о нём в феврале 2023 года. Уже более 10 лет люди живут здесь, не имя права собственности на квартиры. Многие из них покупали здесь жильё через риелторов за "смешные" 500-600 тысяч рублей, но так и не получили документов на квартиры.

Дом медленно разрушается, управляющей компании у него нет, зданием занимается Центральная заготовительная мастерская "Барнаульская", и общежитие относится именно к ней. При этом руководитель мастерской Александр Трепаков якобы угрожает выселить людей из их квартир и настаивает, что все они проживают здесь незаконно.

Руководство ЦЗМ отказывается делать ремонт в доме из-за якобы накопленной задолженности у жильцов за отопление и электричество. При этом люди рассказывают, что платят за "коммуналку" вовремя. Они признают, что должники в доме есть, но просят решать с ними вопрос отдельно.

После публикации amic.ru алтайский Следком и прокуратура решили проверить дом. По словам жителей, результаты проверки будут известны к 6 марта.

Напомним, что недавно на протекающую крышу жаловались и жители дома № 6 в проезде 9 Мая в Барнауле. По их словам, крыша протекает в доме уже вторую зиму подряд, а управляющая компания "Смарт" отказывается её ремонтировать.