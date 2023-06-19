Барнаульцев приглашают бесплатно посмотреть за луной и звездами
Посмотреть в космос можно будет 22 и 25 июня с 22:00 до полуночи
19 июня 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Всех желающих в Барнауле приглашают понаблюдать за растущей луной и звездами. Об этом сообщает "Катунь 24".
Посмотреть в космос можно будет на площади Сахарова 22 и 25 июня с 22:00 до полуночи.
До 23 часов будет проводиться наблюдение за луной, после чего горожанам предложат посмотреть на яркие летние звезды.
Для всех желающих вход на мероприятие будет свободным.
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