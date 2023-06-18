Мощнейшая затяжная магнитная буря началась на Земле

Всего в июне специалисты ожидают пять магнитных бурь

18 июня 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря. Об этом рассказали ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

За время повышенной солнечной активности на пике буря будет достигать уровня G5. Отмечается, что самым опасным днем станет 20 июня.

Всего специалисты за первый месяц лета ожидают пять магнитных бурь. Сильнее всего их воздействие скажется на метеозависимых людях.