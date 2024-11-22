Барнаульцев приглашают окунуться в мир музыки, добра и любви с группой "Кватро"

В новой программе "Мгновения счастья" прозвучат как уже полюбившиеся хиты, так и свежие произведения

22 ноября 2024, 15:40, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 23 января 2025 года состоится концерт группы "Кватро", которая уже более 20 лет под руководством Леонида Овруцкого с успехом выступает на самых крупных площадках страны.

"Слушатели обожают "Кватро" за артистичность, умение держать зал, направлять, задавать тон, объединять и раскрепощать аудиторию. Качественное звучание в сочетании с внешней элегантностью "Кватро" завоевали сердца слушателей", – рассказали организаторы концерта.

Всех желающих приглашают в мир музыки, добра и любви в новой программе "Мгновения счастья", в которой прозвучат как уже полюбившиеся хиты, так и свежие произведения с авторскими аранжировками.