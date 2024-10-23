В Барнауле симфонический оркестр исполнит великие хиты группы Depeche Mode
Неповторимое сочетание инструментов создаст атмосферу, которую нельзя передать словами
23 октября 2024, 13:50, ИА Амител
В ДК Барнаула 12 февраля 2025 года пройдет шоу Enjoy the symphony, на котором хиты группы Depeche Mode исполнит официальный трибьют-бенд Devotion mode.
"Симфонический оркестр добавит больше глубины и мощи, создавая невероятно красивую и эмоциональную аранжировку. Неповторимое сочетание инструментов создает атмосферу, которую нельзя передать словами, ее нужно прочувствовать на концерте", – рассказали организаторы мероприятия.
Премьера шоу состоялась в марте 2023 года на сцене Кремлевского дворца. По словам зрителей, концерт стал одним из самых громких музыкальных событий.
Depeche Mode – это легенда музыкальной индустрии. Их музыка вдохновляла и проникала в сердца миллионов поклонников, оставив неизгладимый след в истории музыки. Важнейшим моментом в истории группы стал выход альбома Violator в 1990 году. Он стал настоящим прорывом для группы и помог им занять место на вершине музыкального Олимпа. Треки с этого альбома, такие как Personal Jesus и Enjoy the Silence, стали настоящими хитами и до сих пор являются классикой электронной музыки.
14:05:28 23-10-2024
А почему не шамана?
16:03:41 23-10-2024
Эээх... какой же я старый, помню времена, когда Барнаульский симфонический оркестр исполнял поистине великую музыку Шнитке, Мусоргского, Моцарта... Теперь вот исполняет простенькую музыку из Новой Волны... Я вам идею подкину- а сыграйте "The Fall of the House of Usher" by Peter Hammill, пока маэстро жив... вот это будет реально бомба. Кто в теме, тот поймёт.
17:21:52 23-10-2024
Гость (16:03:41 23-10-2024) Эээх... какой же я старый, помню времена, когда Барнаульский... Погодите!
Наступят времена, когда будут сидеть на семейном застолье и петь хором а-капелла, песни Бузовой, или у костра под гитару Инстасамку...!?
Вот где будет эээх!?