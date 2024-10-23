В Барнауле симфонический оркестр исполнит великие хиты группы Depeche Mode

Неповторимое сочетание инструментов создаст атмосферу, которую нельзя передать словами

23 октября 2024, 13:50, ИА Амител

В ДК Барнаула 12 февраля 2025 года пройдет шоу Enjoy the symphony, на котором хиты группы Depeche Mode исполнит официальный трибьют-бенд Devotion mode.

"Симфонический оркестр добавит больше глубины и мощи, создавая невероятно красивую и эмоциональную аранжировку. Неповторимое сочетание инструментов создает атмосферу, которую нельзя передать словами, ее нужно прочувствовать на концерте", – рассказали организаторы мероприятия.

Премьера шоу состоялась в марте 2023 года на сцене Кремлевского дворца. По словам зрителей, концерт стал одним из самых громких музыкальных событий.

Depeche Mode – это легенда музыкальной индустрии. Их музыка вдохновляла и проникала в сердца миллионов поклонников, оставив неизгладимый след в истории музыки. Важнейшим моментом в истории группы стал выход альбома Violator в 1990 году. Он стал настоящим прорывом для группы и помог им занять место на вершине музыкального Олимпа. Треки с этого альбома, такие как Personal Jesus и Enjoy the Silence, стали настоящими хитами и до сих пор являются классикой электронной музыки.