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В Барнауле симфонический оркестр исполнит великие хиты группы Depeche Mode

Неповторимое сочетание инструментов создаст атмосферу, которую нельзя передать словами

23 октября 2024, 13:50, ИА Амител

В ДК Барнаула 12 февраля 2025 года пройдет шоу Enjoy the symphony, на котором хиты группы Depeche Mode исполнит официальный трибьют-бенд Devotion mode.

"Симфонический оркестр добавит больше глубины и мощи, создавая невероятно красивую и эмоциональную аранжировку. Неповторимое сочетание инструментов создает атмосферу, которую нельзя передать словами, ее нужно прочувствовать на концерте", – рассказали организаторы мероприятия.

Премьера шоу состоялась в марте 2023 года на сцене Кремлевского дворца. По словам зрителей, концерт стал одним из самых громких музыкальных событий.

Depeche Mode – это легенда музыкальной индустрии. Их музыка вдохновляла и проникала в сердца миллионов поклонников, оставив неизгладимый след в истории музыки. Важнейшим моментом в истории группы стал выход альбома Violator в 1990 году. Он стал настоящим прорывом для группы и помог им занять место на вершине музыкального Олимпа. Треки с этого альбома, такие как Personal Jesus и Enjoy the Silence, стали настоящими хитами и до сих пор являются классикой электронной музыки.

Барнаул Афиша культура концерт

Комментарии 3

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Ира

14:05:28 23-10-2024

А почему не шамана?

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Гость

16:03:41 23-10-2024

Эээх... какой же я старый, помню времена, когда Барнаульский симфонический оркестр исполнял поистине великую музыку Шнитке, Мусоргского, Моцарта... Теперь вот исполняет простенькую музыку из Новой Волны... Я вам идею подкину- а сыграйте "The Fall of the House of Usher" by Peter Hammill, пока маэстро жив... вот это будет реально бомба. Кто в теме, тот поймёт.

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Гость

17:21:52 23-10-2024

Гость (16:03:41 23-10-2024) Эээх... какой же я старый, помню времена, когда Барнаульский... Погодите!
Наступят времена, когда будут сидеть на семейном застолье и петь хором а-капелла, песни Бузовой, или у костра под гитару Инстасамку...!?
Вот где будет эээх!?

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