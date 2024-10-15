Барнаульцев приглашают понаблюдать за кометой в Нагорном парке
К астрономическим наблюдениям можно присоединиться вечером 15 и 16 октября
15 октября 2024, 19:00, ИА Амител
Комета Цзыцзиньшань – ATLAS / Фото: Telegram-канал Роскосмоса
Жители столицы Алтайского края смогут увидеть комету Цзыцзиньшань – ATLAS, сообщает паблик "Наблюдательный Барнаул".
Астрономические наблюдения пройдут возле лестницы в Нагорном парке 15 и 16 октября с 19:30 до 20:30.
Для этого там поставят телескоп и монокуляр. Однако комета достаточно яркая, поэтому разглядеть ее можно и невооруженным глазом.
"Все желающие могут присоединиться к наблюдениям. Это бесплатно", – подчеркнули в сообществе.
Почти два года назад жители города смотрели на этой локации и на частное солнечное затмение.
20:17:45 15-10-2024
На старых кладбищах нельзя за кометами наблюдать
02:31:57 16-10-2024
Инопланетяне, спасите!
05:45:29 16-10-2024
Именно со старых кладбищ и следует наблюдать, там и духи предков, и костяной царь (кощей), случись чего - возможно и подсобят, всёж-таки свои, земные, а там летит кто знает что межзвёздное.
06:25:33 16-10-2024
красивое