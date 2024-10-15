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Барнаульцев приглашают понаблюдать за кометой в Нагорном парке

К астрономическим наблюдениям можно присоединиться вечером 15 и 16 октября

15 октября 2024, 19:00, ИА Амител

Комета Цзыцзиньшань – ATLAS / Фото: Telegram-канал Роскосмоса
Комета Цзыцзиньшань – ATLAS / Фото: Telegram-канал Роскосмоса

Жители столицы Алтайского края смогут увидеть комету Цзыцзиньшань – ATLAS, сообщает паблик "Наблюдательный Барнаул".

Астрономические наблюдения пройдут возле лестницы в Нагорном парке 15 и 16 октября с 19:30 до 20:30.

Для этого там поставят телескоп и монокуляр. Однако комета достаточно яркая, поэтому разглядеть ее можно и невооруженным глазом.

"Все желающие могут присоединиться к наблюдениям. Это бесплатно", – подчеркнули в сообществе.

Почти два года назад жители города смотрели на этой локации и на частное солнечное затмение.

Барнаул космос Нагорный парк

Комментарии 4

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Гость

20:17:45 15-10-2024

На старых кладбищах нельзя за кометами наблюдать

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Житель

02:31:57 16-10-2024

Инопланетяне, спасите!

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Доброжир

05:45:29 16-10-2024

Именно со старых кладбищ и следует наблюдать, там и духи предков, и костяной царь (кощей), случись чего - возможно и подсобят, всёж-таки свои, земные, а там летит кто знает что межзвёздное.

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Элен без ребят

06:25:33 16-10-2024

красивое

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