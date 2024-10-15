Барнаульцев приглашают понаблюдать за кометой в Нагорном парке

К астрономическим наблюдениям можно присоединиться вечером 15 и 16 октября

15 октября 2024, 19:00, ИА Амител

Комета Цзыцзиньшань – ATLAS / Фото: Telegram-канал Роскосмоса

Жители столицы Алтайского края смогут увидеть комету Цзыцзиньшань – ATLAS, сообщает паблик "Наблюдательный Барнаул".

Астрономические наблюдения пройдут возле лестницы в Нагорном парке 15 и 16 октября с 19:30 до 20:30.

Для этого там поставят телескоп и монокуляр. Однако комета достаточно яркая, поэтому разглядеть ее можно и невооруженным глазом.

"Все желающие могут присоединиться к наблюдениям. Это бесплатно", – подчеркнули в сообществе.

Почти два года назад жители города смотрели на этой локации и на частное солнечное затмение.