Совсем скоро космическая "путешественница" подлетит на минимальное расстояние к Земле

10 октября 2024, 06:40, ИА Амител

Комета Цзыцзиньшань – ATLAS / Фото: Telegram-канал Роскосмоса

Со дня на день в небе над Северным полушарием ярко вспыхнет комета C/2023 A3, известная как Цзыцзиньшань – ATLAS. По некоторым данным, она станет самой яркой среди всех, которые было видно с нашей планеты в последние 13 лет.

О том, когда комета достигнет максимальной яркости и как можно будет увидеть ее невооруженным глазом, – в материале amic.ru.

1 Что за комета будет видна в небе в октябре 2024 года? Комету впервые обнаружили в феврале 2023 года телескопом ATLAS, расположенном в Африке. Потом выяснилось, что ранее этот объект уже был сфотографирован китайским телескопом обсерватории Цзыцзиньшань (название переводится как "Пурпурная гора"). Поэтому комета получила двойное название – в честь обеих обсерваторий. Комета находится недалеко от Земли – жители Южного полушария уже успели ее увидеть. Но в ближайшее время C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) покажет себя во всей красе, а видно ее будет из Северного полушария.

2 Почему комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) такая особенная? Прежде всего, из-за своей яркости. По данным портала StarWalk , эта комета уже стала самой яркой за последние 13 лет: 2 октября она обогнала по этому показателю нашумевшую NEOWISE. Но есть предположения, что это не предел, и в ближайшее время комета станет еще ярче. Кроме того, ученые отмечают необычайно длинный хвост кометы. Его длина более чем в 40 раз превышает размер диска полной Луны. В общем, это одна из самых красивых и эффектных комет, которые было видно с Земли за последние десятилетия.

3 Когда комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) будет видно невооруженным глазом? В Северном полушарии комета будет видна 11 и 12 октября. В эти дни будут самые лучшие условия для наблюдения кометы: увидеть ее можно будет вскоре после захода Солнца.

4 Будет ли яркую комету видно в Алтайском крае? Да, если позволит погода. Напомним, для небесных наблюдений очень важно, чтобы погода была ясной. Так что если в небе не будет туч, то комету можно будет увидеть.

5 Куда смотреть, чтобы увидеть комету в вечернем небе? Чтобы не запутаться, лучше воспользоваться любым приложением со звездной картой. Сервис подскажет вам, куда смотреть, чтобы точно увидеть комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS).

6 Будет ли видно комету после 12 октября? Да, но после 12 октября видимость кометы начнет ухудшаться. Яркость начнет падать, а сам небесный объект – удаляться от Солнца. Уже через несколько дней вам понадобится телескоп, чтобы увидеть C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS).