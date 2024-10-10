Цзыцзиньшань-ATLAS. Когда и где можно полюбоваться самой яркой кометой последних лет?
Совсем скоро космическая "путешественница" подлетит на минимальное расстояние к Земле
10 октября 2024, 06:40, ИА Амител
Комета Цзыцзиньшань – ATLAS / Фото: Telegram-канал Роскосмоса
Со дня на день в небе над Северным полушарием ярко вспыхнет комета C/2023 A3, известная как Цзыцзиньшань – ATLAS. По некоторым данным, она станет самой яркой среди всех, которые было видно с нашей планеты в последние 13 лет.
О том, когда комета достигнет максимальной яркости и как можно будет увидеть ее невооруженным глазом, – в материале amic.ru.
1
Что за комета будет видна в небе в октябре 2024 года?
Комету впервые обнаружили в феврале 2023 года телескопом ATLAS, расположенном в Африке. Потом выяснилось, что ранее этот объект уже был сфотографирован китайским телескопом обсерватории Цзыцзиньшань (название переводится как "Пурпурная гора"). Поэтому комета получила двойное название – в честь обеих обсерваторий.
Комета находится недалеко от Земли – жители Южного полушария уже успели ее увидеть. Но в ближайшее время C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) покажет себя во всей красе, а видно ее будет из Северного полушария.
2
Почему комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) такая особенная?
Прежде всего, из-за своей яркости. По данным портала StarWalk, эта комета уже стала самой яркой за последние 13 лет: 2 октября она обогнала по этому показателю нашумевшую NEOWISE. Но есть предположения, что это не предел, и в ближайшее время комета станет еще ярче.
Кроме того, ученые отмечают необычайно длинный хвост кометы. Его длина более чем в 40 раз превышает размер диска полной Луны.
В общем, это одна из самых красивых и эффектных комет, которые было видно с Земли за последние десятилетия.
3
Когда комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) будет видно невооруженным глазом?
В Северном полушарии комета будет видна 11 и 12 октября. В эти дни будут самые лучшие условия для наблюдения кометы: увидеть ее можно будет вскоре после захода Солнца.
4
Будет ли яркую комету видно в Алтайском крае?
Да, если позволит погода. Напомним, для небесных наблюдений очень важно, чтобы погода была ясной. Так что если в небе не будет туч, то комету можно будет увидеть.
5
Куда смотреть, чтобы увидеть комету в вечернем небе?
Чтобы не запутаться, лучше воспользоваться любым приложением со звездной картой. Сервис подскажет вам, куда смотреть, чтобы точно увидеть комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS).
6
Будет ли видно комету после 12 октября?
Да, но после 12 октября видимость кометы начнет ухудшаться. Яркость начнет падать, а сам небесный объект – удаляться от Солнца. Уже через несколько дней вам понадобится телескоп, чтобы увидеть C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS).
7
Я все пропустил. Когда эта комета вернется к нам в следующий раз?
В следующий раз C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) окажется рядом с нашей планетой через 26 тысяч лет. Так что если вам нужна конкретно эта комета, придется набраться терпения.
09:32:27 10-10-2024
неба нет - windy.com кажет сплошную облачность.
облом-с.
10:16:28 10-10-2024
"Так что если вам нужна конкретно эта комета, придется набраться терпения." - прикольщики, я был мал, но комету Галлея видел. еще раз увижу в старости.
а вот 26 000 лет я точно не проживу - и как-то не хочется.
13:41:19 11-10-2024
в 86-м комета Галлея вообще-то была видна фактически только в южном полушарии....