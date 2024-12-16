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Барнаульцев приглашают принять участие в забеге Дедов Морозов

Для этого необходимо найти свою Снегурочку

16 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Забег Дедов Морозов / Изображение: администрация Октябрьского района города Барнаула

В Барнауле 21 декабря в 15:00 в парке "Изумрудный" состоится ежегодная молодежная акция "Забег Дедов Морозов".

Чтобы принять участие, необходимо:

  • заполнить форму на участие по ссылке;
  • подготовить сани и мешок с подарками;
  • найти внучку Снегурочку.

Также вместе с участниками организаторы мероприятия ждут группу поддержки от семи человек. Заявки принимаются до 19 декабря.

Барнаул Парк "Изумрудный" отдых и развлечения Новый год
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