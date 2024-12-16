Барнаульцев приглашают принять участие в забеге Дедов Морозов
Для этого необходимо найти свою Снегурочку
16 декабря 2024, 15:15, ИА Амител
Забег Дедов Морозов / Изображение: администрация Октябрьского района города Барнаула
В Барнауле 21 декабря в 15:00 в парке "Изумрудный" состоится ежегодная молодежная акция "Забег Дедов Морозов".
Чтобы принять участие, необходимо:
- заполнить форму на участие по ссылке;
- подготовить сани и мешок с подарками;
- найти внучку Снегурочку.
Также вместе с участниками организаторы мероприятия ждут группу поддержки от семи человек. Заявки принимаются до 19 декабря.
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