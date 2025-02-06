Барнаульцев приглашают проверить наличие онкологических заболеваний

Обследование проведут бесплатно для всех желающих

06 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Врач смотрит снимки женщины / Фото: amic.ru

8 февраля жители Барнаула смогут пройти обследование в рамках недели профилактики онкологических заболеваний. Об этом сообщили на официальном сайте Алтайского края.

Акцию проведет Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики в ТРЦ "Пионер" (проспект Ленина, 102в). Она продлится с 10:00 до 15:00.

Специалисты проведут осмотр и проверят следующие показатели здоровья:

работу сердца;

мышечную силу рук;

уровень глюкозы и холестерина в крови;

содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих);

внутриглазное и артериальное давление;

антропометрические показатели;

индекс массы тела.

"Диагностировать онкологические заболевания сегодня можно с помощью регулярных профосмотров и диспансеризации. К примеру, жителям региона от 40 лет советую регулярно проходить колоноскопию и/или иммунохимический анализ кала на скрытую кровь, а женщинам от 18 до 64 лет – ежегодный скрининг на рак и предраковые поражения шейки матки. Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет провести наиболее эффективное лечение", – подчеркнула врач-терапевт Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Польникова.

Обследование проведут бесплатно с помощью современного портативного оборудования. Желающим нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.