Барнаульцев приглашают проверить наличие онкологических заболеваний
Обследование проведут бесплатно для всех желающих
06 февраля 2025, 08:45, ИА Амител
8 февраля жители Барнаула смогут пройти обследование в рамках недели профилактики онкологических заболеваний. Об этом сообщили на официальном сайте Алтайского края.
Акцию проведет Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики в ТРЦ "Пионер" (проспект Ленина, 102в). Она продлится с 10:00 до 15:00.
Специалисты проведут осмотр и проверят следующие показатели здоровья:
- работу сердца;
- мышечную силу рук;
- уровень глюкозы и холестерина в крови;
- содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих);
- внутриглазное и артериальное давление;
- антропометрические показатели;
- индекс массы тела.
"Диагностировать онкологические заболевания сегодня можно с помощью регулярных профосмотров и диспансеризации. К примеру, жителям региона от 40 лет советую регулярно проходить колоноскопию и/или иммунохимический анализ кала на скрытую кровь, а женщинам от 18 до 64 лет – ежегодный скрининг на рак и предраковые поражения шейки матки. Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет провести наиболее эффективное лечение", – подчеркнула врач-терапевт Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Польникова.
Обследование проведут бесплатно с помощью современного портативного оборудования. Желающим нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
09:23:28 06-02-2025
"работу сердца;
мышечную силу рук;
уровень глюкозы и холестерина в крови;
содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих);
внутриглазное и артериальное давление;
антропометрические показатели;
индекс массы тела."
Скажите пожалуйста, по какому из этих исследований будет вынесен вердикт о наличии, или отсутствии онкопаталогии?!?!
09:53:25 06-02-2025
Врач (09:23:28 06-02-2025) "работу сердца;мышечную силу рук;уровень глюкозы и х... по белкам глаз и тонусу мочки уха, полагаю.
и лекарство выдадут - пакет подорожника сушеного. говорят помогает.
11:01:10 07-02-2025
Врач (09:23:28 06-02-2025) "работу сердца;мышечную силу рук;уровень глюкозы и х... Все желающие смогут пройти обследование, в том числе для исключения онкопатологии наружной локализации. Специалисты проведут осмотр....и т.д.
Нужно читать внимательно,а не додумывать.....
09:28:20 06-02-2025
эту шарашкину контору давно разогнать надо и отправить врачей в поликлиники
10:38:48 06-02-2025
гость (09:28:20 06-02-2025) эту шарашкину контору давно разогнать надо и отправить враче... А смысл? Они же ничего не умеют. В поликлиниках нужны врачи-практики, а не эти пропагандисты-теоретики от Минздрава.
15:42:09 06-02-2025
Гость (10:38:48 06-02-2025) А смысл? Они же ничего не умеют. В поликлиниках нужны врачи-... на органы?
10:05:00 06-02-2025
иммунохимический анализ кала на скрытую кровь
а если геморрой?
10:06:44 06-02-2025
На основе данных обследований действительно можно выявить подозрение на онкологию. Но только если это 4 терминальная стадия. Остальное даже в условиях стационара с использованием МРТ и биопсии не всегда удается выявить
10:31:08 06-02-2025
Обследование проведут бесплатно для всех желающих --- А в случае выявления заболевания лечение за счет государства, как у Буйнова?
12:41:15 06-02-2025
Центр краевой, а обследование только для жителей Барнаула?
13:49:26 06-02-2025
А анализы кала на скрытую кровь? ИМТ пипец как важно для выявления онкологии. Короче смерят талию.взвесят и пустят с миром. Зато по отсчетам Проведут дофига денег.
15:46:39 06-02-2025
кстати, картинка супер.
травматолог знакомый вот тоже одобрил - сначала говорит не понял что нейросеть, думал что инопланетное что-то на снимке.