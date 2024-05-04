Барнаульцев в пасхальную ночь будет возить общественный транспорт. Маршруты

Проезд - платный, работать будут четыре трамвая и два троллейбуса

04 мая 2024, 20:40, ИА Амител

Обновленный трамвай / Фото: barnaul.org

В Барнауле трамваи и троллейбусы отвезут до дома жителей города в пасхальную ночь, сообщает мэрия.

"Пасхальные богослужения на территории города состоятся в ночь с 4 на 5 мая в 20 церквях и храмах, из них 18 – Барнаульской епархии Русской православной церкви, два – иных православных конфессий", – рассказал зампред по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства Алексей Пахоменко.

Проезд будет платным, возить барнаульцев будут четыре трамвая и два троллейбуса.

Маршруты:



трамвай от Покровского собора (в 02:05): проспект Красноармейский – площадь Свободы (02:15) – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина – улица Северо-Западная – далее на заход в депо (проспект Коммунаров, 128);

трамвай от Покровского собора (в 02:25): улица Анатолия – станция Депо № 1 (Анатолия, 302) – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево – далее на заход в депо (проспект Коммунаров, 128);

трамвай от Александро-Невского собора (в 02:30): улица Антона Петрова – улица Северо-Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево – далее на заход в депо (улица Гридасова, 5);

трамвай от Александро-Невского собора (в 02:30): улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево – далее на заход в депо (улица Гридасова, 5);

троллейбус от Никольской церкви (в 02:30): проспект Ленина – улица Матросова – улица Юрина – улица Солнечная Поляна – далее на заход в троллейбусное депо (улица Германа Титова, 52);

троллейбус от Никольской церкви (в 02:45): проспект Ленина – проспект Космонавтов – остановка "Троллейбусное депо" (улица Германа Титова, 52).