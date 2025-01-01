Барнаульцев возмутил флаг США на окне дома в новогодний вечер

Некоторые отметили, что в этом нет ничего страшного, а другие уверены, что это провокация

01 января 2025, 08:30, ИА Амител

Флаг США на окне / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жителей Барнаула возмутил флаг США, который они увидели перед Новым годом на окне одного из домов на улице 65 лет Победы, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. В окне одной из квартир замечен флаг недружественной страны", – рассказал один из местных жителей.

Некоторые барнаульцы в комментариях отметили, что в этом нет ничего страшного. Другие уверены, что демонстрировать флаг США в окне – это провокация.