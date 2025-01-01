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Барнаульцев возмутил флаг США на окне дома в новогодний вечер

Некоторые отметили, что в этом нет ничего страшного, а другие уверены, что это провокация

01 января 2025, 08:30, ИА Амител

Флаг США на окне / Фото: "Инцидент Барнаул"
Флаг США на окне / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жителей Барнаула возмутил флаг США, который они увидели перед Новым годом на окне одного из домов на улице 65 лет Победы, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. В окне одной из квартир замечен флаг недружественной страны", – рассказал один из местных жителей.

Некоторые барнаульцы в комментариях отметили, что в этом нет ничего страшного. Другие уверены, что демонстрировать флаг США в окне – это провокация.

Барнаул США

Комментарии 57

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Гость

08:53:37 01-01-2025

Уважаемые. Вас "заносит на поворотах". Не будьте невеждами. Всегда США и Россия были и есть союзники. Недружественные другие.

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Серж

09:54:06 01-01-2025

Гость (08:53:37 01-01-2025) Уважаемые. Вас "заносит на поворотах". Не будьте невеждами. ... Походу тебя занесло не туда, пиндосы всё своё существование были угнетатели и у этой страны небыло не когда друзей и партнёров,у них были только рабы, так что уймись душа разноцветная

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Ботан

12:19:37 01-01-2025

Серж (09:54:06 01-01-2025) Походу тебя занесло не туда, пиндосы всё своё существование ... Сергей, ты действительно невежда... "небыло" пишется раздельно, а "не когда" пишется "никогда". Ну и остальные твои выводы не являются истиной.

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Гость

19:28:01 02-01-2025

Серж (09:54:06 01-01-2025) Походу тебя занесло не туда, пиндосы всё своё существование ... Может там американец живёт с двойным гражданством. Он же его в квартире повешал. А не на улице. Ребята, будте проще. На посольстве США в России тоже висит флаг США. Вы напоминаниете программу каламбур с зулусами.

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Гость

15:45:09 01-01-2025

Гость (08:53:37 01-01-2025) Уважаемые. Вас "заносит на поворотах". Не будьте невеждами. ... Одно из двух:либо ты придуриваешься,либо другой и не лечишься.

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Гость

08:58:15 01-01-2025

Если так рассуждать, тогда не садитесь в недружественные машины Форд. Все кто едет на китайских машинах - дружественные. А на Ладах и УАЗ - патриоты. Так?

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Гость

12:00:34 01-01-2025

Гость (08:58:15 01-01-2025) Если так рассуждать, тогда не садитесь в недружественные ма... Дребедень детская.

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Гость

14:26:53 01-01-2025

Гость (08:58:15 01-01-2025) Если так рассуждать, тогда не садитесь в недружественные ма... А у меня есть и форд и нива мне себя к кому относить?

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Гость

09:23:20 01-01-2025

Ну оказался волею случая американец 31 декабря в России. Создаёт себе атмосферу. Вообще не беда.

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Гость

09:44:47 01-01-2025

Очередное подтверждение тупости некоторых барнаульцев. А шутнику про Штирлица я бы посоветовал вернуться в свое село к деревянному сортиру.

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Серж

10:03:06 01-01-2025

Не путай тёплое с мягким, одно дело любить продукцию этой страны а другое дело полностью поддерживать режим чужой страны а жить дома на родине,так делают только предатели, таких как ты нужно выпинывать из России

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Гость

10:12:19 01-01-2025

Серж (10:03:06 01-01-2025) Не путай тёплое с мягким, одно дело любить продукцию этой ст...
Ты нормальный? Там занавеска в виде флага. Никто ничего не поддерживает. Это ты все сама придумала.

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Гость

11:15:23 01-01-2025

Серж (10:03:06 01-01-2025) Не путай тёплое с мягким, одно дело любить продукцию этой ст...
Так покупая авто из недружественной страны, ты поддерживаешь её экономику. Садись на Гранту!

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Гость

16:14:38 01-01-2025

Гость (11:15:23 01-01-2025) Так покупая авто из недружественной страны, ты поддерж...
У Лады Гранты французский движок.И каким местом в таком случае ехать?)))

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Гость

13:17:34 02-01-2025

Гость (16:14:38 01-01-2025) У Лады Гранты французский движок.И каким местом в таком ... как "Флинстоуны"

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Кхм...

11:17:33 01-01-2025

Серж (10:03:06 01-01-2025) Не путай тёплое с мягким, одно дело любить продукцию этой ст... Выпинывать, говоришь?
Так не отпускаете...

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Гость

11:40:26 01-01-2025

Серж (10:03:06 01-01-2025) Не путай тёплое с мягким, одно дело любить продукцию этой ст... Чотт мне кажется, что "любя" товары какой-то страны и покупая их, больше поддерживаешь экономику и соответственно режим той страны, чем пустое демонстрирование какого-то флагом.

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Гость

12:32:42 01-01-2025

Серж (10:03:06 01-01-2025) Не путай тёплое с мягким, одно дело любить продукцию этой ст... Так это ты путаешь теплое с мягким, любя продукцию этой страны, ты поддерживаешь ее экономику своим рублем, т.е. напрямую финансируешь врага, чего не скажешь о вывешенном флаге, который вообще ни на что не влияет, кроме как на подогрев пятой точки у людей с лозунгами вместо мозгов. И кого, в таком случае, надо "выпинывать из России"? Реально, богата Русь-матушка дураками...

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Гость

14:41:00 01-01-2025

Серж (10:03:06 01-01-2025) Не путай тёплое с мягким, одно дело любить продукцию этой ст... Т.е. ты поддерживаешь экономически враждебную нам страну? Таких как ты оборотней в оврагах пора закапывать

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Сергей

10:34:44 01-01-2025

Флаг сверхдержавы!!!

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Гость

10:51:27 01-01-2025

Провести пристрелку окна

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Гость

15:35:07 01-01-2025

Гость (10:51:27 01-01-2025) Провести пристрелку окна... рогаткой

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Гость

10:55:15 01-01-2025

А представьте, что вы приехали в гости в сша и вывесили флаг (не в целях провокации, а так), а окружающий социум вас так обсуждает

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Гость

16:55:33 01-01-2025

Гость (10:55:15 01-01-2025) А представьте, что вы приехали в гости в сша и вывесили флаг...
Мы и Украина больны одной и той же болезнью.

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Гость

17:41:50 01-01-2025

Гость (16:55:33 01-01-2025) Мы и Украина больны одной и той же болезнью.... Больны - не больны, но в США вас за российский флаг бы арестовали. Твкова реальность. Даже обсуждать бы не стали.

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Гость

21:13:38 01-01-2025

Гость (17:41:50 01-01-2025) Больны - не больны, но в США вас за российский флаг бы арест... Сомнительно. Флагом он является, когда вывешен соответственно. А так - скорее на статью за оскорбление символа тянет, но так и флаг не наш. Вот трусы в расцветке флага - это символика или оскорбление?

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Я

11:03:38 01-01-2025

Ух ты, как много любителей пиндосии. А если бы в 1941г вывесили флаг фашистской Германии, то наверно тоже пример с Mercedes привели?

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Ира

11:15:21 01-01-2025

А что никто не возмущается что в Америке живут дети алигархов депутатов. Правителей. А тут флаг... Какой то столько дебатов.....

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Гость

11:18:06 01-01-2025

Некоторые отметили, что в этом нет ничего страшного, а другие уверены, что это провокация//////// Я тоже считаю, что ничего страшного, если шторка в хорошем состоянии, не выбрасывать же её из-за полосатого рисунка, вот износится, тогда на помойку; но элемент провокации присутствует)))

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Гость

16:19:38 01-01-2025

Гость (11:18:06 01-01-2025) Некоторые отметили, что в этом нет ничего страшного, а други...
Матрасовке место на матрасе,а не шторкой на окне.

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Альфия

11:23:18 01-01-2025

А почему народ не возмущается что дети правителей депутатов алигархов живут в Америке. А тут какой то флаг... Висит себе да и вистит

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Гость

16:42:34 01-01-2025

Альфия (11:23:18 01-01-2025) А почему народ не возмущается что дети правителей депутатов ...
И долго он там провесит)

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Гость

11:57:14 01-01-2025

Скорее всего турист, который недавно прилетел. Выделывается. Была у меня одна турист очка.В Израиле была. Вернулась с флажком)

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Гость

12:25:51 01-01-2025

За жвачку, стакан черной воды и булочку с котлетой потеряли великую державу. Ладно, вовремя опомнились. Alaska Go Home!

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Гость

12:29:06 01-01-2025

Везде в помещениях где проходит обучение английскому языку стоят английские флаги.мне это тоже непонятно.страна которая веками ненавидит Россию и постоянно спонсирует теракты в России стоят флаги.это что солидарность с англичанами фашистами

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В лад и мир

13:11:26 01-01-2025

Америка-враг России, а вывешивать флаг врага это ли не преступление?
Я бы морду набил этому любителю пиндосовского флага.

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Гость

17:18:35 01-01-2025

В лад и мир (13:11:26 01-01-2025) Америка-враг России, а вывешивать флаг врага это ли не прест... Оля аслоабо набить морду Тимуру Иванову который на ворвал как говоря уже почти на триллионы. А тут из за каково то флага в виде шторы.

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Гость

13:12:27 01-01-2025

Тут столкнулись две реальности. Одна реальность заключается в тупости вывешивателя флага - ну никакого американского праздника не было, явно паспортом США гражданин, живущий на 65 лет чего-то там, не владеет. Просто не было повода этого делать. Был, очевидно, другой мотив. Произвести впечатление. Ну не на стене же он его повесил, а именно на окне - чтобы видели. И учитывая ситуацию сейчас это было сделано намеренно, на вызов. Вторая реальность - это чуткие поборники правил. Пускай и негласных. Ну увидел ты пиндосский флаг, ну дурак кто это сделал, ну не жовто-блакитный же. Че распаляться?

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Гость

16:35:45 01-01-2025

Гость (13:12:27 01-01-2025) Тут столкнулись две реальности. Одна реальность заключается ... Кстати вспомнилось, несколько лет назад женщина чудом сбежала в Россию из США, где жила несколько лет. Там ей грозили 5 лет тюрьмы за то, что она вышла с флагом России в День госпраздника РФ. Подробности не помню, но история была примерно в то время, когда произошла посадка Бутиной.

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Гость

14:29:37 01-01-2025

А у меня нива шевроле мне как теперь с этим жить))))

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Гость

15:33:48 01-01-2025

Гость (10:15:17 01-01-2025) Без США и Китая сидели бы все каменном веке в этой России.... И не полетели бы в космос.Сидели бы у костерка в пещере )

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Гость

15:52:03 01-01-2025

Гость (15:33:48 01-01-2025) И не полетели бы в космос.Сидели бы у костерка в пещере )... А полететь в космос,это знаете ли, около двух тысяч предприятий по всей стране.И немного о науке, о их стыках,немного о космической медицине.Хорошо что коммунистический Китай под боком и заморское капиталистическое сша )))

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Гость

15:38:18 01-01-2025

Форд- роскощь,а Нива,Лада,УАЗ-средство передвижения.

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Гость

15:56:50 01-01-2025

Кстати,об экономике:Сколько сша задолжали Китаю?

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Гость

16:25:55 01-01-2025

Гость (10:39:19 01-01-2025) Любишь продукцию, значит, поддерживаешь режим. С какого проц...
С Индонезии.

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Гость

19:56:51 01-01-2025

А барнаульцев не смущает , что накануне СВО кто-то вывел на хранение в США 300 млрд $. И после начала СВО Американцы их арестовали..

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Гость

21:09:08 01-01-2025

Если бы флаг был на улице - то, возможно, и провокация. Ну повод для визита полиции уж точно. А внутри - нефиг в чужие окна подглядывать.

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Я

23:02:52 01-01-2025

Читаешь комментарии и понимаешь, что люди в среднем темны, невежественны и туповаты.
Зачем вы только небо коптите на этой земле?

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Андрей

23:52:27 01-01-2025

А больше нечем заняться как флаги рассматривать и потом балабонить?

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Гость

00:15:30 02-01-2025

В 1984 году на 120-ти метровой дымовой трубе завода тех углерода ,кто- то водрузил звездо-полосатый флаг. Вот тогда было "весело" всем, Долго искали и не нашли , тех кто между делом поднялся на такую высоту.

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Гость

11:24:05 02-01-2025

Флаг нашей метрополии.

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Жииель

14:23:07 02-01-2025

Пора сжечь американский флаг на площади. Я б на проводы зимы так и сделал. Тоже правильный сигнал для США будет.

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Гость

15:49:21 02-01-2025

Жииель (14:23:07 02-01-2025) Пора сжечь американский флаг на площади. Я б на проводы зимы... Да ну на фиг! Каждый лишний костерок вредит экологии. Будем ещё воздух портить сжиганием амерского флага!

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Гость

18:22:44 02-01-2025

Гость (15:49:21 02-01-2025) Да ну на фиг! Каждый лишний костерок вредит экологии. Будем ... Ну нафиг.Польша полностью на угле.,франция на атоме,А с января цывылизованная европка начнет пользоваться сранцевыми газовыми баллонами привезенными из-за океана в три раза дороже ))

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Гость

16:37:43 02-01-2025

Ксенофобия зашкаливает. Когда криворукие коммуняки довели ссср до развала, именно США слали нам ножки Буша, консервы анкл бенс и прочую гумманитарку.
А сейчас все отъелись за счет новой, работоспособной рыночной экономики, построенной кстати с участием опыта штатов и давай обливать грязью вчерашних спасителей.

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Гость

18:02:24 02-01-2025

Гость (16:37:43 02-01-2025) Ксенофобия зашкаливает. Когда криворукие коммуняки
Россию спасли американцы....Это напишет или либераст или продажная шавка из-за границы.После распада СССР американцы принялись спасать украину,но не в целях разделить и ограбить Россию.А ради свободы и демократии.Так вам скажет любой либераст.Чем тот думает,легко догадаться.

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Гость

17:49:08 02-01-2025

Я (23:02:52 01-01-2025) Читаешь комментарии и понимаешь, что люди в среднем темны, н...
Совершенно согласен.Только понимание классовой борьбы и эксплуатации человека человеком спасет нашу планету.

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