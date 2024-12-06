Лавров: Россия надеется, что ее сигнал США в виде "Орешника" был воспринят всерьез

"США знали заранее о запуске "Орешника" и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного", – заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть "канал", который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное", – заявил министр в интервью Карлсону.