Лавров: Россия надеется, что ее сигнал США в виде "Орешника" был воспринят всерьез
Глава МИД РФ оценил реакцию США на тест "Орешника"
06 декабря 2024, 08:35, ИА Амител
"США знали заранее о запуске "Орешника" и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного", – заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас есть "канал", который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное", – заявил министр в интервью Карлсону.
Сергей Лавров подчеркнул, что запуск ракетной системы был тестовым.
Также глава МИД РФ прокомментировал удар "Орешником" следующим образом:
- Москва будет готова использовать любые средства, для того чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение";
- Россия, испытав "Орешник", хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы;
- Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".
08:59:46 06-12-2024
Если честно уже подташнивает от этого Орешника. Больше недели в каждом выпуске новостей и любой передаче связанной с повесткой.
При этом кадров разрушения этого самого страшного оружия в мире ни кто не видел.
На западе и в Америке нет, той реакции о которой у нас поют
09:35:00 06-12-2024
Гость (08:59:46 06-12-2024) Если честно уже подташнивает от этого Орешника. Больше недел... Замечу, что целый Юж МАш тоже не показывают.
09:42:22 06-12-2024
Гость (09:35:00 06-12-2024) Замечу, что целый Юж МАш тоже не показывают.... А кто должен показать?
Просто логично если мы заявляем о супер-оружии не плохо было бы показать результат применения.
Я вот не эксперт и понятия не имею чем он так хорош, всё только со слов первых лиц. Однако по их же словам, у нас резко растут доходы уровень и продолжительность жизнь, и т.д. Следовательно есть некоторые основания
09:01:29 06-12-2024
Вот это-то и заставляет опасаться, что действительно всерьёз воспримут...
09:30:06 06-12-2024
А его кто-то воспринял всерьёз? Трындят про него только в российских СМИ ежедневно, от чего закрывается вопрос: а кого на самом деле пугают?
09:50:15 06-12-2024
хороша штука. рабочая.
мерикосы сделать не смогли по СОИ - а орали-то как, уж горазд побольше наших. много наших на эти картинки даже повелись.
так что еще мало рекламы, еще давайте.
и инженерную школу страны поднимайте - чтобы больше можно было сыпануть на бошки ворогам вольфрамовых ломов на 8 км/с.
Огромная благодарность и уважение русским инженерам, производственникам и служивым!
10:22:19 06-12-2024
Местных бандеровцев корёжит от "орешника", подташнивает. Рвет в известном месте. В бессильной злобе только и могут слюной брызгать.
12:56:24 06-12-2024
Гость (10:22:19 06-12-2024) Местных бандеровцев корёжит от "орешника", подташнивает. Рв... Чё там? Запад в панике?
13:14:25 06-12-2024
Гость (12:56:24 06-12-2024) Чё там? Запад в панике?... достойный противник.
требует изобретательного вдумчивого подхода.
мы так умеем, делали.
10:36:18 06-12-2024
посмеялись, разошлись
10:37:34 06-12-2024
Орешник в дополнении к ядерной триаде хороший сигнал, надо еще БЖРК возродить и им Орешник оснастить.