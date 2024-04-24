Барнаульцев возмутила победа бульдога в образе ведьмы на собачьем шоу во время СВО

Было бы идеологически верно, если бы победу одержал медведь в форме танкиста

24 апреля 2024, 14:35, ИА Амител

Собачий модный показ в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Жительница Барнаула выразила возмущение организаторам конкурса собачьих нарядов: она, судя по всему, усмотрела в мероприятии скрытую поддержку недружественной страны. Рассуждения на тему опубликованы в сообществе "Урбансад. Барнаул" во "ВКонтакте".

Напомним, мероприятие прошло 22 апреля в барнаульском парке "Изумрудный". В конкурсе участвовали около 30 питомцев, самый лучший костюм выбрали сотни зрителей – им стал наряд волшебницы Малефисенты, в который облачили французского бульдога.

"У нас идет Священная война на Украине, а на собачьем шоу в "Изумрудном" выбрали победителем собаку в образе дьяволицы. Что у нас в парке происходит? У нас кто-то перед кем-то выслуживается таким образом?" – говорится в сообщении.

Жительница пояснила со ссылкой на политолога, что все дело в символике, например, США изображают в виде орлана. Россия – это медведь, Китай – дракон, Иран – лев, Британия – бульдог.

"У меня вопрос: кто это все устроил в парке Барнаула? Или кто разрешил, кто был в жюри, кто эти люди? Кто будет отвечать за происходящее в парке, политические инсинуации-провокации?" – поинтересовалась руководитель проекта "Урбансад. Барнаул".

В заключение она напомнила о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".