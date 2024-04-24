Барнаульцев возмутила победа бульдога в образе ведьмы на собачьем шоу во время СВО
Было бы идеологически верно, если бы победу одержал медведь в форме танкиста
24 апреля 2024, 14:35, ИА Амител
Жительница Барнаула выразила возмущение организаторам конкурса собачьих нарядов: она, судя по всему, усмотрела в мероприятии скрытую поддержку недружественной страны. Рассуждения на тему опубликованы в сообществе "Урбансад. Барнаул" во "ВКонтакте".
Напомним, мероприятие прошло 22 апреля в барнаульском парке "Изумрудный". В конкурсе участвовали около 30 питомцев, самый лучший костюм выбрали сотни зрителей – им стал наряд волшебницы Малефисенты, в который облачили французского бульдога.
"У нас идет Священная война на Украине, а на собачьем шоу в "Изумрудном" выбрали победителем собаку в образе дьяволицы. Что у нас в парке происходит? У нас кто-то перед кем-то выслуживается таким образом?" – говорится в сообщении.
Жительница пояснила со ссылкой на политолога, что все дело в символике, например, США изображают в виде орлана. Россия – это медведь, Китай – дракон, Иран – лев, Британия – бульдог.
"У меня вопрос: кто это все устроил в парке Барнаула? Или кто разрешил, кто был в жюри, кто эти люди? Кто будет отвечать за происходящее в парке, политические инсинуации-провокации?" – поинтересовалась руководитель проекта "Урбансад. Барнаул".
В заключение она напомнила о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".
14:45:11 24-04-2024
Ну все, всех бульдогов запретить немедленно! И сказки запретить тоже! )
Жаль только, что весеннее обострение у некоторых отменить нельзя...
14:54:14 24-04-2024
Весна... Двери дурки отрываются в обе стороны. На вход и выход. Так что "возмущенной жительнице Барнаула" прямиком туда. Там ей и медведя выдадут и флагом поматать.
15:44:23 24-04-2024
Гость (14:54:14 24-04-2024) Весна... Двери дурки отрываются в обе стороны. На вход и вых... Так она оттуда пишет.
14:56:33 24-04-2024
она больна? только больной воспаленный разум может вот такое придумать
14:57:43 24-04-2024
медведь в форме танкиста --- смешной медведь
15:05:20 24-04-2024
снова вконтактыши скулят... пора эту тупосеть прикрыть из за обилия в ней неадекватов... от одноклассников такого количества идиотских призывов не наблюдается...
15:07:51 24-04-2024
Бабку уже можно паковать за дискридитацию армии. У РФ с Украиной идёт Специальная Военная Операция а не Война Священная.
15:28:21 24-04-2024
Гость (15:07:51 24-04-2024) Бабку уже можно паковать за дискридитацию армии. У РФ с Укра...
там кстати не бабка, а вполне нормального еще возраста девушка
комент под этой записью отключила )
16:12:14 24-04-2024
Урбанизко (15:28:21 24-04-2024) там кстати не бабка, а вполне нормального еще возраста ... Она на поиске подтекстов, смыслов и образов подорвана.
16:17:13 24-04-2024
Гость (16:12:14 24-04-2024) Она на поиске подтекстов, смыслов и образов подорвана.... еще поди в марафонах Блиновской участие принимает...
16:18:22 24-04-2024
Урбанизко (15:28:21 24-04-2024) там кстати не бабка, а вполне нормального еще возраста ... Там отключила, значит пусть здесь читает)
15:30:54 24-04-2024
У жительницы походу с головой совсем непорядок... Это ж надо до такого додуматься... Лечитесь, женщина, может еще не поздно)
15:35:45 24-04-2024
У Фазиля Искандера в "Стоянке человека", по-моему, есть рассуждения о том, что Сталин, конечно, тирпан, но разве Сталин написал 2 миллиона доноосов на своих соседей? Похоже, эта возмущённая сама не знает чем барнаулка, запросто могла быть среди писавших доносы...
15:39:51 24-04-2024
Чувтствую я, скоро любая жалоба будет начинаться со слов: "Идёт Священная военная операция, а в это время..." и описание очередного "безобразия" по мнению очередного Иуды.
15:42:06 24-04-2024
Символов Британии всего 2, это Единорог и Бармаглот, передайте гражданочке,
15:42:21 24-04-2024
Псевдо - психиатры и "психологи", вы сами часто с проблемами в психике. Анджелина Джоли из Малефисенты - дьяволопоклонница. Запомните. Думать вы не привыкли. Знаний у вас нет. А испорченная репутация у осмеянной женщины с реакцией - есть. Из-за таких, как вы.
16:03:38 24-04-2024
Реакция (15:42:21 24-04-2024) Псевдо - психиатры и "психологи", вы сами часто с проблемами...
сама анжелина или ее героиня в фильме?
16:05:36 24-04-2024
Реакция (15:42:21 24-04-2024) Псевдо - психиатры и "психологи", вы сами часто с проблемами...
по поводу репутации надо думать тогда. когда пишешь в публичное пространство. было б на личной страничке для "тех кто в теме" - ради бога, хоть какую чушь собирай
22:42:27 25-04-2024
Реакция (15:42:21 24-04-2024) Псевдо - психиатры и "психологи", вы сами часто с проблемами... О, вот похоже и виновница торжества в комментариях всплыла.
15:44:36 24-04-2024
Да хватит уже этих шоу, все развлекаемся.
15:45:03 24-04-2024
избави боже так умом повредиться... провели благотворительное мероприятие, собрали денег собачкам - и то недоволен кто-то. некоторым лишь бы ныть
15:47:30 24-04-2024
Символ недружественной Финляндии - божья коровка. Как много нам открытий чудных...
16:04:18 24-04-2024
Гость (15:47:30 24-04-2024) Символ недружественной Финляндии - божья коровка. Как много ... А свободной Франции - петух. И что теперь, запретить всем петухам кукарекать на подворьях и переколоть их за несанкционированное кука-реку?
16:17:10 24-04-2024
самый красивый- в образе Малефисенты.
16:29:13 24-04-2024
А с чего вдруг такое обобщение? Какая-то тетка возмутилась, а в новости - что барнаульцев возмутило. Эта тетка может и житель Барнаула, но то, что за всех говорить нельзя, еще в детском саду вроде учат. По крайней мере раньше так было, сейчас уж не знаю, как там. Это вопрос к журналистам, если кто не понял.
16:39:58 24-04-2024
Группа Чейз и Статус использовала символ английского бульдога в своём видеоклипе. Так что... Пишите на англ.языке название группы. Здесь публикуется русскоязычное написание. Бульдог как тёмный символ победил? Вы к этому готовы?
17:42:05 24-04-2024
Расходимся! Ложная тревога. Это французский бульдог, а не английский. Вся конспирологическая теория с такой тщательностью выстроенная "неравнодушной урбанисткой" рухнула))) Нужна новая кляуза с упоминанием Макрона и его то ли жены, то ли мужа.
17:46:17 24-04-2024
А как будет выглядеть собака по южно-корейски? На шпажках. Может девушка в этом направлении мыслила.
18:11:56 24-04-2024
Все зоофилы отписались? Такой злобы только от них можно ожидать. С кем поведёшься... Малообразованная публика, ничего не читавшая, кроме комиксов. А вот руководству Изумрудного - минус жирный за подобные мероприятия...
21:39:28 24-04-2024
Гость (18:11:56 24-04-2024) Все зоофилы отписались? Такой злобы только от них можно ожид... Психиатры на луговой.
22:39:43 24-04-2024
Гость (21:39:28 24-04-2024) Психиатры на луговой.... Ты уже там? Остальных зоофилов приглашай. Вылечат.
20:26:18 24-04-2024
Продали Алтай иностранцам? Баба Лиза картофельному Лорду с газетой Индепендент привет передавала... когда жива была...
20:56:08 24-04-2024
Следствие вели знатоки (20:26:18 24-04-2024)Баба Лиза картофельному Лорду .. "Барон Сибирский" (с) он, если точнее. Цитата.
06:23:53 25-04-2024
Посмотрите ее страничку в ВК. Она пока не закрыта. Это же пациент дурки.
08:39:41 25-04-2024
Елки -палки! Идет СВО , а тут собачьи утехи!!!! Постеснялись бы!!!
09:01:13 25-04-2024
Татьяна (08:39:41 25-04-2024) Елки -палки! Идет СВО , а тут собачьи утехи!!!! Постеснялись... Еще птичек зимой подкармливаем в отличие от бездушных тварей. В блокадном Ленинграде в ВОВ работали театры и, в том числе, Театр музыкальной комедии.
10:12:39 25-04-2024
Пора прекращать традицию обобщать всех жителей Барнаула в лице одной(одного) сумасшедшего жителя. Активисты, общественники, барнаульцы не должны быть выразителями отношения к событию всего населения.
11:01:35 25-04-2024
Амик, смените название статьи, а то становится стыдно, что я тоже барнаулец, если меня записывают в одну компанию с подобной мадам ку-ку.
11:12:12 25-04-2024
"Рассуждения на тему опубликованы в сообществе "Урбансад. Барнаул"
Почему рассуждения на тему в группе на 270 подписчиков вообще достойны побликации в каком-никаком СМИ? Тут комменты больше читают на порядок, чем в этом "сообществе" посты.
16:43:39 25-04-2024
ну так-то на фото французик, а не английский бульдог. французики милые