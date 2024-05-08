Барнаульцу на улице прострелили ухо
По словам горожанина, стрелок целился ему в голову
08 мая 2024, 14:02, ИА Амител
Пулька, попавшая барнаульцу в ухо / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жителю Барнаула во дворе многоквартирного дома прострелили ухо. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам пострадавшего, пулю от пневматической винтовки он "поймал" во дворе дома по адресу Шукшина, 12. Горожанин уверен, что стрелок целился ему в голову, но промахнулся.
"Напротив дома детский сад, детская площадка, если следующий будет ребенок? Будьте осторожны!" – написал барнаулец.
Он добавил, что уже написал заявление в полицию.
14:13:55 08-05-2024
Кошмар какой! Беспредел. Меры будут приняты?
15:20:20 08-05-2024
Гость (14:13:55 08-05-2024) Кошмар какой! Беспредел. Меры будут приняты? ... А кто будет искать? Некому, посокращали штаты у сотрудников мвд.
22:45:16 08-05-2024
Гость (15:20:20 08-05-2024) А кто будет искать? Некому, посокращали штаты у сотрудников ... Тем не менее когда пнули елку в подъезде и видео выложили в соцсети, пошли угрозы со стороны пинавшего- случай получил общественый резонанс и дошел до Бастрыкина. И теперь срок светит и немалый.
А здесь в человека стреляют во дворе жилого дома, простреливают ухо!!!!
Этот случай должен получить большой резонанс и дойти до следственого комитета. Вот тогда вряд ли спустят на тормозах.
14:16:12 08-05-2024
Будьте осторожны!" --- как? носить каску? сидеть дома??
14:41:27 08-05-2024
Из-за таких моральных уродов и дебилов не видать нам легального короткоствола, как своих ушей...
14:42:13 08-05-2024
Понатыкали камер, а толку никакого. Человека с ружьем на балконе можно ведь камеру разглядеть.
14:42:45 08-05-2024
целился в голову а попал в ухо...! промахнулся!?
интересно где у пострадавшего растут уши!?... не на голове, что ли?
15:02:16 08-05-2024
Барнвульца послали подглядывать, а он подслушивал.