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Барнаульцу на улице прострелили ухо

По словам горожанина, стрелок целился ему в голову

08 мая 2024, 14:02, ИА Амител

Пулька, попавшая барнаульцу в ухо / Фото: "Инцидент Барнаул"
Пулька, попавшая барнаульцу в ухо / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жителю Барнаула во дворе многоквартирного дома прострелили ухо. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам пострадавшего, пулю от пневматической винтовки он "поймал" во дворе дома по адресу Шукшина, 12. Горожанин уверен, что стрелок целился ему в голову, но промахнулся.

"Напротив дома детский сад, детская площадка, если следующий будет ребенок? Будьте осторожны!" – написал барнаулец.

Он добавил, что уже написал заявление в полицию.

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Гость

14:13:55 08-05-2024

Кошмар какой! Беспредел. Меры будут приняты?

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Гость

15:20:20 08-05-2024

Гость (14:13:55 08-05-2024) Кошмар какой! Беспредел. Меры будут приняты? ... А кто будет искать? Некому, посокращали штаты у сотрудников мвд.

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Гость

22:45:16 08-05-2024

Гость (15:20:20 08-05-2024) А кто будет искать? Некому, посокращали штаты у сотрудников ... Тем не менее когда пнули елку в подъезде и видео выложили в соцсети, пошли угрозы со стороны пинавшего- случай получил общественый резонанс и дошел до Бастрыкина. И теперь срок светит и немалый.
А здесь в человека стреляют во дворе жилого дома, простреливают ухо!!!!
Этот случай должен получить большой резонанс и дойти до следственого комитета. Вот тогда вряд ли спустят на тормозах.

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Гость

14:16:12 08-05-2024

Будьте осторожны!" --- как? носить каску? сидеть дома??

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Гость

14:41:27 08-05-2024

Из-за таких моральных уродов и дебилов не видать нам легального короткоствола, как своих ушей...

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Гость

14:42:13 08-05-2024

Понатыкали камер, а толку никакого. Человека с ружьем на балконе можно ведь камеру разглядеть.

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Гость

14:42:45 08-05-2024

целился в голову а попал в ухо...! промахнулся!?
интересно где у пострадавшего растут уши!?... не на голове, что ли?

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Гость

15:02:16 08-05-2024

Барнвульца послали подглядывать, а он подслушивал.

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