Барнаульцу на улице прострелили ухо

По словам горожанина, стрелок целился ему в голову

08 мая 2024, 14:02, ИА Амител

Пулька, попавшая барнаульцу в ухо / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жителю Барнаула во дворе многоквартирного дома прострелили ухо. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам пострадавшего, пулю от пневматической винтовки он "поймал" во дворе дома по адресу Шукшина, 12. Горожанин уверен, что стрелок целился ему в голову, но промахнулся.

"Напротив дома детский сад, детская площадка, если следующий будет ребенок? Будьте осторожны!" – написал барнаулец.

Он добавил, что уже написал заявление в полицию.