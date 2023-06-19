Барнаульцу разбили голову бутылкой в подъезде из-за мультиварки
Полицейские нашли электрокастрюлю, поймали грабителя и отправили под стражу
19 июня 2023, 14:26, ИА Амител
В Алтайском крае 36-летний ранее судимый мужчина напал на местного жителя, который нес домой купленную мультиварку, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел на проспекте Социалистическом в Барнауле. Грабитель зашел за жертвой в подъезд и потребовал отдать мультиварку.
"Услышав отказ, взял стеклянную бутылку, которой ударил жителя по голове и скрылся вместе с его имуществом", - рассказали в ведомстве.
Полицейские нашли мультиварку, поймали грабителя и отправили под стражу.
14:29:28 19-06-2023
трэш средь бела дня!
14:38:13 19-06-2023
Синька зло, видать хотел опохмелиться.
14:50:40 19-06-2023
Таких тварей давить надо, без всякого сожаления. Забить этой же бутылкой.
15:03:12 19-06-2023
Легко отделался. Не надо оказывать сопротивление грабителям.
15:14:52 19-06-2023
Гость (15:03:12 19-06-2023) Легко отделался. Не надо оказывать сопротивление грабителям.... Ну дак они и будут наглеть тогда. Или ты в доле с ними ?
15:35:41 19-06-2023
Гость (15:14:52 19-06-2023) Ну дак они и будут наглеть тогда. Или ты в доле с ними ?... Да, мне крышку от мультиварки обещали.
17:15:51 19-06-2023
На СОЦЕ??? Туда всех подряд пускают?
18:39:02 19-06-2023
Гость (15:14:52 19-06-2023) Ну дак они и будут наглеть тогда. Или ты в доле с ними ?... Этим полиция должна заниматься. Мужику реально повезло - кто знает, что у синегала в голове. Мог и ножом ударить.
20:44:20 19-06-2023
Абонент вернется в родную лошарню. На сколько лет теперь, интересно...