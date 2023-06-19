Барнаульцу разбили голову бутылкой в подъезде из-за мультиварки

Полицейские нашли электрокастрюлю, поймали грабителя и отправили под стражу

19 июня 2023, 14:26, ИА Амител

В Алтайском крае 36-летний ранее судимый мужчина напал на местного жителя, который нес домой купленную мультиварку, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел на проспекте Социалистическом в Барнауле. Грабитель зашел за жертвой в подъезд и потребовал отдать мультиварку.

"Услышав отказ, взял стеклянную бутылку, которой ударил жителя по голове и скрылся вместе с его имуществом", - рассказали в ведомстве.

Полицейские нашли мультиварку, поймали грабителя и отправили под стражу.