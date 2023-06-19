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Барнаульцу разбили голову бутылкой в подъезде из-за мультиварки

Полицейские нашли электрокастрюлю, поймали грабителя и отправили под стражу

19 июня 2023, 14:26, ИА Амител

В Алтайском крае 36-летний ранее судимый мужчина напал на местного жителя, который нес домой купленную мультиварку, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел на проспекте Социалистическом в Барнауле. Грабитель зашел за жертвой в подъезд и потребовал отдать мультиварку.

"Услышав отказ, взял стеклянную бутылку, которой ударил жителя по голове и скрылся вместе с его имуществом", - рассказали в ведомстве.

Полицейские нашли мультиварку, поймали грабителя и отправили под стражу.

Барнаул Нападения на людей

Комментарии 9

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Гость

14:29:28 19-06-2023

трэш средь бела дня!

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Гость

14:38:13 19-06-2023

Синька зло, видать хотел опохмелиться.

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Владимир

14:50:40 19-06-2023

Таких тварей давить надо, без всякого сожаления. Забить этой же бутылкой.

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Гость

15:03:12 19-06-2023

Легко отделался. Не надо оказывать сопротивление грабителям.

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Гость

15:14:52 19-06-2023

Гость (15:03:12 19-06-2023) Легко отделался. Не надо оказывать сопротивление грабителям.... Ну дак они и будут наглеть тогда. Или ты в доле с ними ?

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Гость

15:35:41 19-06-2023

Гость (15:14:52 19-06-2023) Ну дак они и будут наглеть тогда. Или ты в доле с ними ?... Да, мне крышку от мультиварки обещали.

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Гость

17:15:51 19-06-2023

На СОЦЕ??? Туда всех подряд пускают?

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Гость

18:39:02 19-06-2023

Гость (15:14:52 19-06-2023) Ну дак они и будут наглеть тогда. Или ты в доле с ними ?... Этим полиция должна заниматься. Мужику реально повезло - кто знает, что у синегала в голове. Мог и ножом ударить.

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Гость

20:44:20 19-06-2023

Абонент вернется в родную лошарню. На сколько лет теперь, интересно...

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